Rafelbunyol augmenta un 33 % el seu pressupost per a cooperació internacional

L'Ajuntament de Rafelbunyol ha incrementat la seua aposta per la cooperació internacional, augmentant el pressupost municipal destinat al Fons Valencià per la Solidaritat. El consistori es va adherir l'any passat a esta entitat municipalista que aglutina els esforços i recursos econòmics i tècnics d'ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana, i els dedica a erradicar la pobresa i treballar per la igualtat d'oportunitats mitjançant la cooperació internacional i l'educació per al desenvolupament.

Un acord que es veu enfortit per l'increment del 33 % respecte a l'any anterior de la quantitat destinada a contribuir des de l'àmbit local valencià al desenvolupament de països del sud, en concret Bolívia i l'Equador. "Som conscients de la necessitat de construir una societat més humana, justa, sostenible i democràtica, raó per la qual enguany destinem 3.000 euros del nostre pressupost municipal per a l'enfortiment de la cooperació descentralitzada d'este moviment municipalista", assegura Fran López, alcalde de Rafelbunyol.

Participació ciutadana

Gràcies al Fons Valencià per la Solidaritat, es treballarà per a convertir a la joventut de Chiquitana i Guaraya (Bolívia) en agents municipals del canvi, a més de crear cercles d'aprenentatge amb dones líders des de l'apoderament de representants polítiques. D'altra banda, a l'Equador es tractarà el desenvolupament turístic del territori mancomunat a través de l'enfortiment institucional i participació ciutadana, l'apoderament de les artesanes cooperativistes de Biblián, així com de les dones emprenedores de dos municipis de l'Equador, Rumiñahui i Otavalo.

