La reurbanització del Mercat de Torrefiel avança per a no perdre fons europeus

L'alcaldessa de València, M. José Catalá, ha assegurat hui que la superilla ha sigut una mala iniciativa i "els socialistes haurien de preguntar-se per què funciona tan malament". "No és culpa de la Policia Local, sinó de la mala senyalística. La gent no sap on es pot aparcar i cal repensar-la. La superilla com a obra pòstuma del govern del Rialto ha sigut un fracàs", ha dit Catalá. "La repensarem i farem que funcione".

L'alcaldessa ha respost així a les declaracions de la regidora socialista, Sandra Gómez, qui, després d'una visita a la superilla de la Petxina, ha assegurat que l'aparcament irregular ha tornat hui a la superilla sense que la policia atenga les telefonades dels veïns. Sandra Gómez assegura que la “inacció” de Catalá contra l'ocupació de zones per als vianants per part de vehicles privats està provocant una “desnaturalització generalitzada d'estos espais en tota la ciutat”, com al Cabanyal o Pérez Galdós.

La regidora socialista confia que el PP no faça, en la reurbanització del Mercat de Torrefiel, que hui ha visitat l'alcaldessa, el mateix que a la superilla de la Petxina i permeta que els cotxes ocupen l'espai públic guanyat per al vianant. Gómez ha assegurat que "la falta de projectes de Catalá li fa cobrir la seua agenda amb les actuacions de l'urbanisme que van deixar planificades els socialistes i que ella va qüestionar quan estava en l'oposició". "Deixarà que a Torrefiel succeïsca el mateix que a la Petxina i altres zones com els carrers convertits en zona de vianants del Cabanyal o Pintor Segrelles, i s'òmpliguen de cotxes?", ha preguntat la portaveu socialista.

Catalá ha respost que la reurbanització i conversió en zona de vianants de l'entorn del Mercat de Torrefiel, projecte heretat de l'anterior govern progressista, es farà per a no perdre subvencions europees, però es donaran alternatives per a l'aparcament. El Mercat de Torrefiel "no té res a veure amb la superilla", ha continuat l'alcaldessa. "No perdrem ni un euro de fons europeus". "Ja hem perdut bastant amb el retard de l'Edusi". L'alcaldessa ha explicat, a més, que el Mercat de Torrefiel és un dels projectes que han revisat, i que hi ha problemes perquè inclou l'eliminació de places d'aparcament en un entorn d'una infraestructura econòmica que necessita el pàrquing per a continuar funcionant. Volem oferir una alternativa d'aparcament als veïns i usuaris perquè no es reduïsca "en excés" l'aparcament.

Solució al taxi a Joaquín Sorolla

L'alcaldessa també s'ha pronunciat en relació a les millores que sol·licita el sector del taxi a la zona de l'Estació de Joaquín Sorolla, on puntualment hi ha problemes per a trobar servicis, i ha assegurat que està oberta a negociacions amb el sector perquè cal arreglar el problema, i s'està treballant amb la Conselleria per a valorar els canvis que siguen necessaris. És un servici públic que s'ha de prestar.