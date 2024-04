Xàtiva va rebre un 29 % més de turistes en 2023, segons Civitatis

2023 ha sigut un any de rècord per al turisme a Xàtiva. Així ho suggerixen almenys les dades extretes per Civitatis, la plataforma líder en la venda d'activitats turístiques en espanyol arreu del món.

Segons esta empresa, l'any passat la localitat de Xàtiva va obtindre un 29 % més de visitants que en 2022. El major pic de visites va tindre lloc al juny, època estival.

A més d'este increment en el nombre de persones que van viatjar fins a Xàtiva per a fer algun dels tours que oferix Civitatis a la localitat, la plataforma ha observat també un creixement en l'interés dels turistes per esta destinació. Així, el nombre d'usuaris que van accedir a la secció de Xàtiva del web Civitatis va ser un 15 % més elevat en 2023 que l'any anterior.

Segons les estadístiques de Civitatis, no sols han augmentat les xifres per a Xàtiva, sinó que també ha millorat la satisfacció entre aquells que l'han visitada. El 91 % de les valoracions rebudes en les activitats turístiques realitzades a Xàtiva ha superat les quatre estreles sobre cinc.

Finalment, revisant les dades arreplegades durant el 2023 des d'un prisma demogràfic, és possible apreciar que el grup poblacional que més va visitar Xàtiva van ser les parelles (41,19 %) i les famílies amb fills adolescents (19,4 %).

