Marc Granell, premiat per l’Associació Espanyola de Crítics Literaris per ‘Arran de gel’

El valencià Marc Granell ha guanyat el Premi Nacional de la Crítica en la categoria de poesia en català que atorga l’Associació Espanyola de Crítics Literaris per la seua obra Arran de gel (Bromera, 2023), “un poemari penetrant que aprofundix en els temes que han marcat la seua obra”.

“Com tot reconeixement, és una satisfacció guanyar este premi, especialment pel significat que té. Soc conscient que hi havia, l’any passat, molts bons llibres de poesia, i que, com ha indicat el jurat, en el fet de destacar el meu ha intervingut també la voluntat de reconéixer la meua trajectòria, ja tan llarga, i fins i tot la labor d’una generació, la del 70”, ha expressat Marc Granell en un comunicat difós per la seua editorial.

En este sentit, l’autor ha mostrat la seua alegria pel fet que l’obra premiada siga Arran de gel. “És un llibre que crec que compendia la meua manera de veure el món i d’expressar-lo poèticament, des de la preocupació existencial i també la preocupació social i la crítica davant de la deriva compulsivament autodestructiva a la qual estem arribant”, assevera.

Segons ha destacat el jurat d’este certamen, “la indiscutible trajectòria poètica de Marc Granell ja valdria per a justificar per ella mateixa un premi de la crítica, però quan als 70 anys publica un llibre excel·lent, com Arran de gel, en el qual trobem el millor del seu estil, és quasi inevitable que resultara el guanyador d’este guardó”.

“Els poemes, sempre penetrants, no només consolen, sinó que sovint busquen despertar la consciència adormida del lector, i, al costat de reflexions sobre la poesia, una crua oda personal a València o una desolada carta a la mare —en el llindar de la mort del jo poètic—, hi ha una defensa encesa de les llengües xicotetes a punt de desaparéixer, com el català en el qual escriu. Perquè, quan es perda esta llengua, malgrat la seua modèstia, deixarà un buit immens, opulent, insalvable, un món més fosc”, arreplega l’acta del jurat.

El Premi Nacional de la Crítica el concedix cada any l’Associació Espanyola de Crítics Literaris (AECL), este any reunit a la ciutat gallega de Ferrol, a les millors obres literàries, en les categories de narrativa i poesia, publicades a Espanya en la resta de llengües cooficials de l’Estat. El jurat que selecciona les obres premiades està conformat per 22 membres.

Marc Granell (València, 1953) és poeta i traductor. Va estudiar Filosofia i Filologia, i va participar activament en l’esclat cultural i literari dels anys 70 a València. Els seus primers llibres van veure la llum a finals d’eixa dècada, quan va guanyar el Premi Vicent Andrés Estellés amb Llarg camí llarg. També ha publicat poesia per a xiquets, amb títols com L’illa amb llunes, La lluna que riu, El ball de la lluna, Oda als peus o La vida que creix. Este ha llançat Versos al vol, poemari que compta amb una proposta visual amb les il·lustracions d’Anna Mongay.

