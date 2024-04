La Seguretat Social tarda més d’un any a pagar les pensions per incapacitat que s’aconseguixen per via judicial

Més d’un any. Eixe és el temps que tarden a cobrar les persones que han aconseguit una incapacitat permanent per via judicial. El motiu? La falta de personal en l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). Així ho asseguren des de la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) després de denunciar que el retard en la tramitació d’incapacitat permanent després de resolució judicial s’allarga fins a un any des que hi ha sentència ferma. En la pràctica, este fet significa que els qui la sol·liciten en l’actualitat, l’INSS li la rebutja i recorren davant dels jutjats, tarden anys a percebre-la, malgrat que el tribunal els done la raó.

Per això, el sindicat CSIF demana un reforç urgent de plantilla en l’Institut Nacional de Seguretat Social (INSS). La central sindical assenyala que l’escassetat de personal, sumada a l’acumulació de tasques i els nombrosos canvis informàtics i de procediments, està provocant retards en tramitacions.

El sindicat subratlla que la precarietat s’agreuja de manera contínua en l’INSS. La manca de personal augmenta a causa de la falta de cobertura de jubilacions i trasllats i el retard en la convocatòria de les necessàries ofertes d’ocupació. “Esta circumstància minva una plantilla que cada dia afronta més tasques a causa dels nombrosos canvis en criteris o requisits de prestacions i, en molts casos, la falta d’una informació efectiva sobre la tramitació”, expliquen les mateixes fonts.

CSIF reclama al Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions un reforç urgent de plantilla en les dependències de l’Institut Nacional de la Seguretat Social a València. El sindicat recalca que la falta de personal ocasiona demores contínues que, a més de la incapacitat permanent, afecten altres tràmits, “com la determinació de contingències”.

Queixes davant del personal

El sindicat, en esta línia, alerta dels set mesos en la tramitació d’expedients de reclamacions prèvies de jubilació, els quatre en les reclamacions de protecció familiar amb fill a càrrec o l’any de la falta de mesures de seguretat per incapacitat permanent.

La central sindical insta a incrementar la plantilla i advertix que l’escassetat d’efectius “no genera únicament greus retards en la tramitació, sinó que implica el consegüent malestar en els usuaris. Això últim deriva cada vegada en més ocasions en queixes i protestes davant d’un personal que no pot desenvolupar la seua labor en les condicions adequades per la precarietat que patix”.

Suscríbete para seguir leyendo