El pla del Govern per a frenar la pujada del lloguer fracassa a València

El pla del Govern per a frenar la pujada del cost del lloguer ha fracassat a la Comunitat Valenciana. Un any després de l’entrada en vigor de la Llei d’habitatge, s’han complit els auguris de les immobiliàries, en desplomar-se l’oferta i disparar-se les rendes. Un informe de la taxadora Gesvalt certifica que el cost del lloguer s’ha incrementat a la Comunitat Valenciana un 12 % entre el primer trimestre de 2023 i el primer trimestre de 2024, enfront d’una pujada del 8,6 % en el mateix període de l’any anterior. Els lloguers han pujat un 13,7 % a la província de València amb un cost mitjà d’11,22 euros el metre quadrat al mes.

La norma que havia de facilitar l’accés a l’habitatge va entrar en vigor al maig després d’un periple de més de dos anys i entre crítiques de promotors, empresaris, portals immobiliaris i altres entitats que van advertir que la llei agreujaria els problemes, com finalment ha ocorregut. La llei ha imposat límits a la pujada del preu del lloguer i dificulta el desnonament dels inquilins vulnerables. La conseqüència directa és que un gran nombre de propietaris han tret els seus habitatges del mercat de lloguer tradicional i l’han passat a l’arrendament per temporades de fins a onze mesos o per habitacions.

Enfonsament de l’oferta

Vicente Díez, portaveu del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària (API) de València, precisa que, en l’últim any, “l’oferta d’habitatge de lloguer ha caigut un 40 % a tota la Comunitat Valenciana. Alhora, hem comprovat que el lloguer d’habitacions s’ha quadruplicat en algunes zones. La nova llei ha generat una gran inseguretat entre els propietaris d’habitatges, que han decidit traure’ls del mercat del lloguer tradicional”.

El portaveu dels API recorda que la llei també permet limitar els preus de lloguer en les zones tensionades, mesura que, de moment, només aplicarà Catalunya i que la Comunitat Valenciana ha descartat. “La Llei d’habitatge ha canviat les regles del joc i s’ha produït el que anticipàrem: un increment de la inseguretat dels propietaris. El Govern només es fixa en el preu, però el problema de fons és que la demanda és molt més alta que l’oferta”, assenyala Vicente Díez.

L’enfonsament de l’oferta és especialment greu a València i la seua àrea metropolitana. A la capital del Túria hi ha ara mateix disponibles 1.300 habitatges en el mercat del lloguer tradicional i 2.100 en el segment de curta duració (menys d’onze mesos). El nombre de pisos de lloguer ha caigut un 61 % en tres anys i, de manera paral·lela, el cost mitjà ha passat de 875 euros al mes, un pis de 70 metres quadrats a València, a 1.617 euros. L’anàlisi de Gesvalt afig que el cost del lloguer s’ha incrementat un 13,8 % a la província d’Alacant (10,8 euros el metre quadrat al mes) i un 7,4 % a Castelló (8 euros).

Compravenda

Quant al preu de compra, l’informe de Gesvalt detalla que ha pujat un 6,5 % a la Comunitat Valenciana en l’últim any. La província d’Alacant lidera l’augment amb un 7,2 % i un preu de 1.485 euros el metre quadrat, seguida de Castelló (6,4 % i 1.036 euros) i de València (4,4 % i 1.252 euros).

