L’estadi, en la teulada política

Una vegada resolta la contingència judicial que confirma la caducitat de l’ATE, les mirades pel que fa a la finalització del Nou Mestalla es tornen a centrar en el tauler polític. Primer, perquè l’Ajuntament ha de redactar les noves fitxes urbanístiques, i, segon, perquè en l’horitzó apareix una nova data clau: el 3 d’agost, moment en què es compliran dos anys des que el Consell va decretar la fi d’esta figura de planejament urbà i que, segons una publicació en el DOGV, retornaria este assumpte a la casella d’eixida.

En cas de no arribar a un acord polític abans d’este dia, el València recuperaria l’edificabilitat perduda, però també l’obligació de construir l’estadi que es va plantejar en el moment de l’aprovació de l’ATE —i que és superior al de l’últim projecte presentat—, segons fonts jurídiques consultades per este periòdic.

I és que si bé este document del DOGV parla de l’alçament de la suspensió de les llicències una vegada passe eixe termini de dos anys des que va caducar l’ATE, també establix que, per a rebre les llicències, s’ha d’acreditar “el ple compliment dels compromisos i obligacions” que establix l’ATE mateixa i que pesen sobre el seu promotor (el València CF).

En esta tessitura, des dels partits de l’oposició han alçat la veu per a pressionar María José Catalá a prendre decisions. Des del Partit Socialista, Borja Sanjuán va titlar de “fals dilema” el fet que el València vaja a recuperar tots els seus drets urbanístics a l’estiu pel fet que la pilota està “en la teulada de l’Ajuntament”, que pot aprovar “el que li done la gana” i va instar el partit que governa en el consistori a respondre a la seua pregunta: “Què volen aprovar?”. Sanjuán assenyalava, a més, que la seua proposta és la d’aprovar unes fitxes i un conveni que serviren per a evitar que Lim “estafe la ciutat”.

En la mateixa senda, Papi Robles, des de Compromís, també va pressionar l’executiu municipal, instant-lo a posar els interessos de la ciutat per sobre dels de Peter Lim i “aprovar un conveni amb unes exigències al club molt clares: estadi de 5 estreles (70.000 espectadors, pàrquing de 3.500 places, etc…) i poliesportiu de Benicalap de qualitat”, Robles recordava que les fitxes urbanístiques i el conveni són dos coses que van lligades i denunciava la falta de transparència que estan tenint en este assumpte. Així mateix, van assenyalar que el seu partit votarà de manera favorable a un conveni que reculla estes obligacions.

