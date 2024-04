Mazón i Núñez es reuniran amb representants sindicals de bombers forestals dimarts que ve

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, i la consellera de Justícia i Interior, Elisa Núñez, han anunciat que dimarts que ve, 23 d’abril, es reuniran amb els representants sindicals dels bombers forestals de la Societat Valenciana de Gestió Integral de Servicis d’Emergències (SGISE) per a acabar de definir el futur d’este servici “possibilitant la seguretat i l’estabilitat dels seus treballadors en un marc laboral seriós i rigorós”, segons ha avançat la Generalitat.

Així ho han acordat el president de la Generalitat i la consellera de Justícia i Interior en una reunió de treball mantinguda este dimecres per a avançar en les solucions relacionades amb la gestió d’SGISE.

En este sentit, Núñez ha indicat: “Fa mesos que estem en contacte permanent amb els representants dels treballadors, treballant en un pla estratègic que continga els elements essencials per a garantir la viabilitat del servici de bombers forestals”.

I ha afegit: “Hem estudiat totes les alternatives possibles per a arreglar el desastre que va deixar el Govern del Botànic: una empresa sense estructura, unes plantilles incompletes amb centenars de demandes de treballadors, uns mitjans materials antiquíssims i el manteniment dels quals es paga a preu d’or, o unes bases i instal·lacions indignes en tota la geografia de la Comunitat Valenciana”. Segons ha afirmat Núñez, estos problemes “no són nous, sinó que venen de llarg”, ha afegit.

Així mateix, el Consell ha volgut reafirmar el seu “compromís” amb els bombers forestals, així com la seua “determinació” per a “revertir els problemes que arrossega un model operatiu caduc, amb nombroses disfuncionalitats que han de ser solucionades per a protegir l’interés general dels alacantins, castellonencs i valencians, així com el valuós patrimoni natural de la Comunitat”, ha puntualitzat Núñez.

