Picassent estudia oferir sòl a la Generalitat per a construir habitatge públic

L’alcaldessa de Picassent, Conxa Garcia, ha mantingut esta setmana una reunió amb el secretari autonòmic d’Habitatge, Sebastián Fernández, per a tractar una possible col·laboració entre Ajuntament i Generalitat per a facilitar la creació d’habitatges protegits en el municipi. En cas que es duga a terme, el consistori cediria gratis al Consell parcel·les de sòl disponible en el municipi per a poder dur a terme la construcció de 10.000 nous habitatges al llarg de la legislatura, un dels projectes estrela de Mazón.

A canvi, tal com va avançar este diari, l’executiu autonòmic compensaria la cessió d’eixos terrenys ingressant als ajuntaments el 15 % dels preus màxims de venda equivalents dels habitatges, locals, garatges i trasters, tal com establix l’article 17 del Decret d’habitatge de protecció pública de la Generalitat Valenciana.

Mitigar la demanda

A la reunió mantinguda esta setmana entre l’alcaldessa i el secretari autonòmic d’Habitatge també hi van assistir la regidora d’Urbanisme, Lola Albert, i l’arquitecte municipal. El responsable del Govern valencià en matèria d’habitatge, Jaime Prior, va explicar als representants municipals el recentment anunciat Pla Viu, amb el qual la Generalitat pretén col·laborar amb els ajuntaments amb la finalitat de promoure habitatges de protecció en sòl de titularitat municipal.

Després de la reunió, l’Ajuntament de Picassent valorarà la possibilitat d’adherir-se al pla autonòmic, així com altres possibilitats per a poder dur a terme, durant la legislatura, l’execució de promocions d’habitatge públic que mitigue la demanda existent en el municipi.

