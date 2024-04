El sector citrícola rebutja el “xantatge” de Sud-àfrica a la UE

El Comité de Gestió (CGC) —l’associació que aglutina els exportadors privats de cítrics d’Espanya— i l’Associació Valenciana d’Agricultura (AVA-Asaja) auguren “poc recorregut” a la crida a consultes —prèvia a una hipotètica disputa en l’Organització Mundial del Comerç (OMC)— que el Govern de Sud-àfrica va anunciar dimarts passat que anava a iniciar contra la Unió Europea.

Esta acció, que es llança com a amenaça vetlada prèvia d’un panel en l’OMC, qüestiona la normativa comunitària que regula les importacions de cítrics procedents de països tercers per a evitar la presència en tals partides de taca negra (Citrus Black Spot —CBS— o P. citricarpa). No es tracta d’un reglament nou, amb eixes mateixes condicions Sud-àfrica ha liderat durant els últims tres anys el rànquing de rebutjos europeus en frontera per la presència d’esta malaltia fins a 2023, exercici en el qual es van batre tots els rècords i es va aconseguir la major xifra d’intercepcions per causa d’esta plaga (51).

“El problema no és la normativa, és el seu incompliment reiterat. L’única cosa que pretenen els sud-africans és evitar mals majors. Es tracta d’un xantatge previ, d’una acció amenaçadora i dissuasiva per a frenar que, com fa els EUA, la Comissió els exigisca els fungicides eficaços que ja haurien d’estar usant, que els enviaments a la UE es realitzen només des de zones exemptes o, senzillament, per a retardar una possible decisió sobre un tancament automàtic quan els problemes tornen a repetir-se esta pròxima campanya”, assenyala, referent a això, la presidenta del CGC, Inmaculada Sanfeliu.

En termes semblants, AVA-Asaja ha criticat el Govern i el sector citrícola de Sud-àfrica per sol·licitar consultes amb la UE en l’OMC “després de batre el seu rècord de deteccions de taca negra de cítrics”.

Sobre esta qüestió, Cristóbal Aguado, president d’AVA-Asaja, advertix que si esta malaltia de quarantena arribara a propagar-se en la citricultura europea, ocasionaria “greus pèrdues”, i, per això, desaprova que “este país tercer insistisca en la seua estratègia d’amenaces, xantatges i falsos greuges davant de la UE; el que hauria de fer és demanar perdó, admetre la seua incompetència o la seua falta de voluntat per a controlar esta malaltia i posar-se a la feina d’una vegada per a garantir la sanitat vegetal dels seus carregaments citrícoles”. Aguado subratlla que “la UE ha estat advertint Sud-àfrica, durant molts anys, que hauria de millorar els seus controls per a reduir la presència d’esta malaltia de quarantena en les seues exportacions”.

Suscríbete para seguir leyendo