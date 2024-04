Cultura exigix la retirada immediata del seu logotip com a patrocinadora de l'exposició "Quan Gaza clama"

La Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport exigix la retirada immediata del logotip de patrocini de l'exposició "Quan Gaza clama", organitzada per l'Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana (APIV) en el marc de la celebració de la Fira del Llibre de València.

"La Vicepresidència nega haver concedit cap mena d'ajuda per a l'organització d'esta exposició ni tampoc ha rebut, en cap moment, informació sobre esta mostra o sobre la voluntat d'APIV de programar ni rebre suport per al desenvolupament d'esta activitat", assegura Conselleria.

"Per tant, esta vicepresidència nega haver concedit cap mena de patrocini per a esta activitat, motiu pel qual l'ús del seu logotip no complix amb la normativa vigent per a la utilització de la imatge de la Generalitat", afigen.

En este sentit, "exigix als organitzadors de l'exposició que siga retirada la imatge d'identitat de la Generalitat de qualsevol tipus de publicació realitzada sobre este acte o, en cas de tractar-se d'un error, que procedisquen immediatament a esmenar-lo".

