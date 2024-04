Sagunt enfortix els llaços amb el sector metal·lúrgic

L'Ajuntament de Sagunt i la Federació Empresarial Metal·lúrgica Valenciana (Femeval) han mantingut una trobada per a abordar la situació del sector del metall i enfortir llaços de cara a «donar impuls a un actiu molt important de l'activitat empresarial del municipi», segons ha explicat l'alcalde de Sagunt, Darío Moreno.

El primer edil, acompanyat pel regidor d'Indústria de l'Ajuntament de Sagunt, Toni Iborra, s'ha reunit amb el president de FEMEVAL, Vicente Lafuente, i la secretària general de la federació, Empar Martínez, en una jornada que ha servit per a posar damunt de la taula «la necessitat de reforçar la col·laboració publicoprivada». «La clau per a fer avançar la indústria de la ciutat, sens dubte, té a veure amb el treball conjunt», ha afirmat Moreno. Segons l'alcalde, la indústria metal·lúrgica «ha sigut imprescindible en el desenvolupament econòmic i social de la ciutat». «Si volem continuar sent un municipi referent dins d'este àmbit productiu, hem de protegir la nostra indústria», ha afegit.

Reptes

Per la seua banda, el regidor d'Indústria, Toni Iborra, ha destacat «la importància de conéixer, de primera mà, quines demandes té el sector del metall i analitzar els reptes als quals s'enfronta». «Gràcies a la col·laboració amb organitzacions empresarials com FEMEVAL, sumem esforços per a introduir la innovació en el nostre teixit empresarial», ha apuntat Iborra, qui també s'ha referit a la formació «com un dels eixos claus que treballarem en col·laboració amb FEMEVAL».

