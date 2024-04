Cinc detinguts per intentar casar una menor valenciana a Bulgària

Agents de la Guàrdia Civil han aconseguit evitar el matrimoni forçat d’una menor resident en un municipi de la Foia de Bunyol després de detindre cinc persones, diverses d’elles familiars directes de l’adolescent, gràcies al fet que la xiqueta i una altra menor que vivia en el mateix domicili van acudir a l’orientadora del seu institut i van informar de la situació en la qual es trobaven.

Els cinc arrestats estan acusats dels delictes de matrimoni forçat i de maltractaments en l’àmbit domèstic. Les detencions van ser possibles gràcies al fet que les dos xiques van acudir a l’orientadora per a explicar-li que tenien por de tornar als seus domicilis, ja que estaven sent maltractades. Va ser en eixe moment quan una de les menors va manifestar que anava a ser enviada a Bulgària per a ser casada en contra de la seua voluntat.

Els fets, segons ha informat este dimarts la Comandància de València en un comunicat, van tindre lloc a finals del mes de març, quan l’empleada del centre escolar, situat en el mateix municipi de la Foia de Bunyol en el qual residixen les adolescents, va acudir a presentar una denúncia davant de la Guàrdia Civil en la qual explicava que dos menors escolaritzades en l’institut afirmaven tindre por de tornar als seus respectius domicilis familiars, ja que les dos estaven patint maltractaments tant físics com psicològics per part dels seus pares de manera contínua. A més, una d’elles anava a ser enviada al seu país, Bulgària, de manera imminent per a ser casada en contra de la seua voluntat.

Les menors, que també van anunciar la seua intenció d’escapolir-se de les seues cases per a fugir de la situació, també afirmaven estar vivint en condicions d’insalubritat, fins i tot passant fam, i estar sent obligades a fer tasques domèstiques constants, com cuidar en solitari els xiquets xicotets o anar diàriament a recollir aigua a una font, ja que l’habitatge mancava de subministrament d’aigua i electricitat. Per no tindre, afirmaven, no tenien ni roba d’abric.

A més, les xiques eren sotmeses a insults constants i reiterats, i eren agredides contínuament pels seus pares.

Davant de la gravetat dels fets, afirma la Guàrdia Civil, els agents van actuar en eixe mateix moment per a evitar que les menors tornaren als seus domicilis, per a la qual cosa van sol·licitar la intervenció dels Servicis Socials de la localitat. En veure la situació en la qual es trobaven les víctimes, es va considerar que les menors es trobaven en una situació de desemparament, per la qual cosa es va sol·licitar a la Fiscalia de Menors de València l’adopció de mesures urgents per a l’ingrés de les dos en un centre com a mesura de protecció.

Una vegada assegurat el benestar de les xiques, els agents van procedir amb les labors d’investigació dirigides a la detenció i localització dels presumptes autors. En total es va detindre cinc persones, tres homes i dos dones, entre 20 i 44 anys, als quals se’ls atribuïxen els delictes de matrimoni forçat i delictes de maltractaments en l’àmbit domèstic.

Les diligències han sigut entregades al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Requena.

Suscríbete para seguir leyendo