Empat entre PSOE i PP en les eleccions al Parlament Europeu, segons el CIS

Les eleccions europees del pròxim 9 de juny tindran com a resultat un empat entre PSOE i el PP, que obtindrien el 19,3 % i el 19,2 % dels vots, segons una enquesta del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) sobre opinions i actituds davant de la UE, feta pública este dimarts.

L’enquesta, elaborada amb 3.750 entrevistes realitzades entre el 9 i el 13 d’abril, reflectix el vot directe, no una estimació, i revela que un 31,8 % dels enquestats encara no sap a qui votarà. Preguntats per a qui van votar en les anteriors eleccions al Parlament Europeu, el 33,5 % assegura que va votar al PSOE, mentres que un 23 % recorda haver votat al PP.

El CIS també pregunta quina seria la intenció de vot si les eleccions foren nacionals i es votara per al Parlament espanyol. En este cas, el 24,6 % assegura que votaria al PP, mentres que el 23 % ho faria al PSOE. A més, segons l’enquesta, Vox quedaria en tercer lloc, amb un 7,3 % dels vots, per davant de Sumar, que obtindria el 4,8 %, seguit per Podemos, amb el 2,2 %. No obstant això, el 16,5 % admet que “no sap encara” a qui votaria en les eleccions nacionals.

Preguntat per les anteriors eleccions generals a Espanya, el 32,8 % recorda haver votat PSOE, mentres que el 26,8 assegura haver votat al PP, i el 10,7 % a Sumar.

Sobre les possibilitats que acudisquen a votar, el 53 % assegura que acudirà “amb tota seguretat” a les urnes, seguit per un 12 % que creu que “amb tota seguretat no anirà a votar”.

Cal destacar també que, sobre en quina mesura creuen que li afecten les decisions preses a Europa, el 82,9 % considera que li afecten “molt” o “bastant”, però el 50 % assegura estar “poc informat” sobre els assumptes relacionats amb la UE. L’enquesta també revela que el 63,9 % considera que, en cas de no estar en la UE, les coses en el pla econòmic anirien “pitjor” per a Espanya, mentres que el 31,8 % creu que anirien “millor” o “igual”.

Així, els enquestats creuen que la pertinença d’Espanya a la UE ha resultat “més aïna beneficiosa” pel que fa a la cultura (79,9 %), el pes d’Espanya en el món (76,5 %), les oportunitats de fer negoci (77,4 %) i les oportunitats per a trobar ocupació (73,2 %). Per contra, el 48,4 % creu que la UE ha resultat “més aïna perjudicial” per als preus de béns i consum, i el 31 % per als salaris.

