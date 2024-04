“L’expansió de l’alvocat a Morvedre s’està produint a poc a poc”

L’extensió del cultiu de l’alvocat al Camp de Morvedre és comparable a la que s’ha viscut a escala autonòmica. Des de l’any 2013 fins a 2022, únicament Vivers Brokaw va arribar a vendre 600.000 plantes en tota la Comunitat Valenciana, la qual cosa generarà una producció d’entre 8.000 i 10.000 tones estos pròxims anys.

En un 80 %, es va triar per a ells tant sòl com clima de cítrics, en la línia del que ha ocorregut al Camp de Morvedre. En un 75 % dels casos, la varietat triada pels clients de Vicente Bayona va ser la Lamb Hass; de fet, on més Hass s’ha plantat ha sigut a Castelló, Benicàssim i Betxí, com explica l’empresari.

Esta aposta ha fet que, en l’àmbit autonòmic, hi haja ja 3.800 hectàrees dedicades a l’alvocat, després d’un creixement estimat en 200 anuals, segons els càlculs d’Asoproa. “L’expansió s’està produint a poc a poc perquè la inversió que cal fer és molt gran”, considera el president d’esta associació.

Com explica Bayona, ara, el preu de la planta clonal d’alvocater (lliure de plagues) està entre 18 € i 20,30 €, depenent dels patrons. Però a això cal sumar els costos d’arrancar els camps i els que arribaran fins que els arbres es posen en producció.

“En general cal esperar 3 o 4 anys perquè comencen a produir i 2 o 3 més perquè siga rendible. Podríem dir que al cap de 5 o 6 anys ja és rendible”, afirma Recatalà, que reconeix que hi ha factors que compliquen també el canvi a este cultiu, com l’avançada edat mitjana dels agricultors i l’absència, en molts casos, de relleu generacional.

Encara així, l’avanç de l’alvocater a la comarca és imparable i s’estima que el cultiu d’este a la comarca està augmentant entre un 10 i un 15 % a l’any, segons les dades d’Asoproa.

