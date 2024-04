El poeta Estellés protagonitza la segona trobada de les rutes culturals de Burjassot

Burjassot va celebrar, dissabte passat al matí, la segona de les quatre trobades programades per a abril i maig del projecte municipal “Rutes culturals”, iniciativa que, tal com recentment va explicar l’alcalde, Rafa García, no només té el propòsit d’acostar la història i el patrimoni del municipi —com els seus monuments, espais naturals, artistes o autors literaris més destacats— a la ciutadania, sinó també de “fer-la partícip” de tota eixa riquesa.

En esta ocasió, coincidint amb el centenari del seu naixement i el XXXI aniversari de la seua mort, la ruta cultural va estar exclusivament dedicada al poeta i veí —“un entre tants”— Vicent Andrés Estellés.

Ruta per llocs vinculats a la vida del poeta

El passeig, que va partir des de la plaça de l’Ajuntament, al costat de l’estàtua de l’escriptor, es va encarregar d’il·lustrar-lo Albert Iborra, membre de l’Associació de Guies de València. Per a començar, va reparar en el fet que Andrés i Estellés “són cognoms molt comuns a la ciutat de les sitges” i, a continuació, va referir la biografia d’una persona que va viure variats règims polítics. Va nàixer durant la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, va conéixer la II República, el franquisme i, finalment, la restauració de la monarquia o transició democràtica.

Després de la presentació, els participants en la ruta van recórrer diferents llocs estretament vinculats a la vida i l’obra d’Estellés com, entre d’altres, la casa que el va veure nàixer, el forn de Nadalet, l’antic mercat municipal, la plaça de la Constitució de 1978 —abans anomenada del País Valencià— i el pati de Sant Roc. En cada parada, el guia també va posar veu a textos d’un poeta per a qui el major honor al qual pot aspirar una persona és el fet de ser poble. “I seràs, per a sempre, poble”, resa el seu epitafi.

