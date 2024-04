València es desvincula d’una xarxa de cooperació de 135 municipis

Els socis de l’executiu municipal, el Partit Popular i Vox, han votat a favor de la baixa de la participació de l’Ajuntament de València com a soci del Fons Valencià per la Solidaritat, en considerar “que resulta innecessari per al desenvolupament de les actuacions municipals en matèria de cooperació”. La votació ha tingut lloc en la Comissió de Benestar i haurà de ratificar-se —un mer tràmit— en el ple del dimarts 30 d’abril. D’esta manera, amb la postura en contra de PSOE i Compromís, el Cap i Casal es desvincula d’una xarxa de cooperació conformada per 135 municipis i 9 mancomunitats.

Fins ara, després de la seua adhesió en virtut de l’acord plenari de 2016, l’equip del Fons i l’extinta Regidoria de Cooperació al Desenvolupament i Migració dissenyaven anualment un pla de treball que preveia activitats formatives per a tècnics municipals i de sensibilització en esta matèria dirigides a la població en general.

Per exemple, en 2022 es van realitzar formacions per a personal municipal de cooperació a partir de projectes en execució a l’Equador, Bolívia i El Salvador, així com programes d’intercanvis tècnics amb viatges d’aprenentatge per als socis locals, de manera que pogueren viure experiències de bones pràctiques inherents a les seues àrees de treball en altres contextos geogràfics.

Quant als projectes de 2023, a València va desplegar-se’n un anomenat “In/sostenible”, amb 50 tallers dirigits a set centres educatius, i un altre de títol “Especialista municipal voluntari/ària”, amb 60 especialistes. El cost de les dos activitats ascendix a 50.000 euros i l’Ajuntament de València encara no ha abonat la factura.

En paraules del mateix fons, esta fundació amb seu a Xàtiva té la missió de contribuir a la creació d’un món més humà, just, equitatiu i sostenible, dins de l’Agenda 2030 i dels seus Objectius de Desenvolupament Sostenible, canalitzant la solidaritat dels ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana que formen part de l’entitat.

Crítiques de l’oposició

“Ens sembla vergonyós que l’Ajuntament de València es done de baixa en el Fons Valencià per la Solidaritat”, ha lamentat la regidora socialista Maite Ibáñez. “Amb això, María José Catalá demostra el seu zero interés per la cooperació, pel treball en xarxa amb els més de 140 ajuntaments i mancomunitats que formen este gran equip de treball. Catalá dona l’esquena una vegada més a les polítiques socials d’atenció d’emergència o ajuda humanitària”, ha assenyalat la socialista.

“Qüestions de sensibilització, formació tècnica, intercanvi amb joves de Bolívia (com la que vam tindre en 2022 al costat del Consell de la Joventut) o projectes sobre comerç just s’abandonen totalment. València involuciona dins dels plans de cooperació i demostra el seu negacionisme amb les ONG i els voluntaris que treballen en esta xarxa, com és el Fons Valencià per la Solidaritat”, ha insistit Ibáñez.

Per la seua banda, la també regidora Lucía Beamud, de Compromís, ha respost a la desvinculació del Fons afirmant que “la relació del PP amb les polítiques de cooperació és més que qüestionable. No només pel seu fosc passat amb el cas Blasco, sinó perquè, sempre que tenen l’opció de governar, es comporten amb sectarisme i cinisme. L’eliminació de l’Ajuntament de València en la col·laboració amb el Fons Valencià per la Solidaritat consolida el desmantellament d’estes polítiques per part de Catalá. A esta baixa se suma la supressió del programa de persones refugiades o programes d’educació al desenvolupament. És molt evident que estem davant d’un govern cruel i sense humanitat”, assenyala la valencianista.

