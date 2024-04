Levante-EMV distingix els actors més rellevants del sector agro de la Comunitat Valenciana

Cintillo premios agricultura. / ED

Per segon any consecutiu, Levante-EMV ha retut homenatge al sector agroalimentari de la Comunitat Valenciana amb el lliurament dels seus Premis Agricultura. El més granat del sector, així com diferents autoritats polítiques, s’han citat este matí al Jardí Botànic de València en un acte que ha arreplegat el sentir d’un sector referent a la Comunitat Valenciana. El Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV), Rebeca García, Frutinter, Plymag, Huevos Guillén i SanLucar Fruit han sigut els guardonats en una gala que ha comptat amb el patrocini global de Cajamar, així com el patrocini de Grupo Cobra i la col·laboració de Patatas Aguilar, Frutas Inma, Aimplas, Grupo MGP i Greenergy.

L’acte, que ha sigut conduït per la directora de Relacions Institucionals de Prensa Ibérica a València, Silvia Tomás, ha comptat amb un discurs d’obertura a càrrec del conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, José Luis Aguirre. Així mateix, també han pujat a l’estrada el director de zona de Cajamar, Juan Galiano Solaz; i el director de Levante-EMV, José Luis Valencia, que ha tancat la gala.

El primer dels premiats a pujar a l’escenari ha sigut el Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV), guardonat en la categoria de trajectòria. Ha arreplegat el premi la secretària del ple de l’òrgan de gestió del CAECV, Regina Monsalve, de mans del conseller José Luis Aguirre.

A continuació, Rebeca García, directora de Màrqueting de Pago de Tharsys, ha rebut el premi en la categoria d’igualtat. L’encarregada d’entregar-lo ha sigut, precisament, l’anterior guanyadora d’eixe premi: Inma García Torregrosa.

Quant al guardó a la innovació, el premiat ha sigut Frutinter. La seua directora d’Operacions, Belén Sanchis, ha rebut el premi de mans del regidor de l’Ajuntament de València Carlos Mundina.

Després, el torn ha sigut per a Plymag, que ha sigut guardonada amb el premi en la categoria d’idees emergents. El seu president, Fernando Feliu Sendra, ha rebut l’estatueta de mans del director de Levante-EMV, José Luis Valencia.

La responsable de Comunicació i Relacions Externes de Huevos Guillén, Ester Muñoz, ha sigut l’encarregada de representar esta empresa valenciana que ha sigut premiada en la categoria de sostenibilitat. El premi l’ha donat Juan Galiano Solaz, director de zona de Cajamar.

L’últim dels guardons a entrar en escena ha sigut el d’internacionalització, que ha anat a parar a SanLucar Fruit. El seu director general, Jorge Peris, ha arreplegat el premi de mans de Manuel García Portillo, condecorat en la primera edició d’estos premis celebrada l’any passat en la categoria de trajectòria.

