El PSPV organitza autobusos per a donar suport a Pedro Sánchez a Ferraz

El PSPV de la província de València ha fet una crida a la militància per a acudir a Madrid en suport de Pedro Sánchez. “No tot val en política. L’estratègia del fang que practica la dreta i la ultradreta és detestable. Els demòcrates en som més, per això és necessari que militants i simpatitzants ens mobilitzem com a mostra de suport al nostre secretari general i president del Govern, Pedro Sánchez”, traslladen en el missatge que ha començat a córrer per grups de Whatsapp durant el matí. “Per este motiu, des del PSPV-PSOE de la província de València posarem autobusos a la disposició de militants i simpatitzants per a donar suport al nostre secretari general i president del Govern, Pedro Sánchez, durant el comité federal que se celebrarà este dissabte 27 d’abril”, conclou el missatge.

Cal destacar que, este dissabte, el màxim òrgan entre congressos del partit està convocat per a l’aprovació dels candidats socialistes a les europees. Amb tot, la carta del president Sánchez, que ha deixat el seu càrrec en l’aire per les investigacions judicials a la seua esposa, Begoña Gómez, ho ha canviat tot.

Zapatero: “Reaccionem”

L’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero ha fet este matí una crida a la militància per a donar suport a Pedro Sánchez davant de la “insídia”. “Val un tuit, anar a l’agrupació, una carta… Però reaccionem”, ha dit l’expresident del Govern. De fet, des del PSPV assenyalen que l’organització d’autobusos es reproduirà a tot Espanya, amb la qual cosa el comité d’este dissabte, probablement, es convertirà en un acte d’exaltació popular del president del Govern.

