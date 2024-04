El PSPV celebra la decisió de Sánchez: "No guanyaran"

"Continuem transformant el país", "no guanyaran", "gràcies per resistir i continuar treballant per la regeneració de la nostra societat" o, simplement, "president", paraula acompanyada per cors. Són les primeres reaccions de càrrecs del PSPV després de conéixer la decisió de Pedro Sánchez de continuar com a president del Govern. Els socialistes valencians han celebrat la decisió després de cinc dies de tensió davant la incertesa de si seguiria o no.

El matí ha sigut de moviments a la seu pel que poguera passar. L'escenari no estava del tot clar i, davant això, treballadors i representants de la federació han acudit al carrer Hospital que 24 hores abans estava pres per militants i simpatitzants del partit que es van mobilitzar per a demanar que resistira. La mobilització, ha assenyalat Sánchez, ha sigut clau per a la seua decisió, que els representants del PSPV han aplaudit en xarxes socials, entre ells, la líder Diana Morant.

En este sentit, la també ministra de Ciència i Universitats ha escrit en les seues xarxes socials: "Paga la pena. Per la majoria social del nostre país, per a continuar avançant, perquè la política útil s'impose a l'insult i la intoxicació, per la regeneració democràtica. Amb més força que mai", al mateix temps que ha donat les gràcies al cap de l'executiu per la seua continuïtat.

Mateixa frase amb la qual la delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha expressat la seua alegria: "Amb més força que mai seguirem al costat del president treballant per Espanya i per la seua ciutadania, perquè val la pena continuar millorant la vida de les persones, perquè val la pena continuar treballant per dignificar i regenerar la política".

"Complix amb el clam"

Mateixa línia del vicesecretari general de la formació i alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa: "Gràcies, president, per donar sempre la cara, per defendre el nostre país i vetlar pels qui més ho necessiten; per dignificar la política, per resistir fins al límit en defensa dels nostres valors i la nostra democràcia davant del discurs de l'odi". "Estem amb tu", ha assenyalat el secretari d'Estat de Política Territorial, Arcadi España. "La degradació no pot parar este país, hui guanya la democràcia", ha indicat la secretària d'Estat d'Indústria, Rebeca Torró, qui ha assegurat que Pedro Sánchez "complix amb el clam de la gran majoria, que ha dit que ja n'hi ha prou de joc brut".

"Mostrem al món com es defén la democràcia", ha agregat la diputada en les Corts, Mercedes Caballero, qui ha pujat una fotografia d'un gos amb una capa. En el grup socialista del parlament s'han sentit crits de celebració. "PRESIDENT!!!", ha escrit la diputada al Congrés, Marta Trenzano. "Es queda, no guanyaran", ha publicat el regidor del PSPV a València, Borja Sanjuan. "Que no pare la resistència col·lectiva", ha indicat el secretari comarcal de la Ribera Alta, Carles Arqués. "Amb més força que mai", ha expressat per la seua part l'alcalde de Burjassot, Rafa García.

