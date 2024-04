Traslladada a l'hospital una ciclista de 35 anys després de patir una caiguda en la carretera de les Planes, a Xàbia

Una ciclista d'uns 35 anys ha patit una caiguda este migdia en la carretera dels Planes, a Xàbia. La calçada està molt esvarosa per la pluja que està caient durant tot el matí. L'esportista s'allotja a Calp junt amb altres ciclistes. Este matí han eixit a realitzar una exigent ruta. Han pujat a Bèrnia i han anat fins a Dénia, on han iniciat l'ascensió del port de les Planes (Montgó). En l'últim tram del descens, entrant ja a Xàbia, és on la jove ha perdut el control de la bicicleta i s'ha caigut.

Possible fractura d'húmer

Un metge jubilat que tornava en el seu cotxe de Dénia ha parat immediatament i ha atés la ciclista, a qui li feia molt de mal un braç i que, de fet, podria tindre fracturat l'húmer. Han arribat la Policia Local i els sanitaris, que estan traslladant en l'ambulància d'SVB la jove a l'hospital de Dénia.

