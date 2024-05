Els alcaldes de l’àrea sanitària de Manises reclamen inversions a Sanitat

Inversions per a ampliar el personal de l’Hospital de Manises i millorar les infraestructures sanitàries del departament de salut. Eixa és la reivindicació de la xarxa d’alcaldies del departament de salut, coincidint amb el dia en què l’Hospital de Manises ha passat a ser 100 % de gestió pública. Malgrat estes demandes a la Conselleria de Sanitat, els alcaldes dels municipis dependents del centre sanitari han qualificat la jornada d’“històrica”, perquè el centre torna a la gestió pública després de 15 anys en mans de la gestió privada.

Durant la reunió celebrada hui amb el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, els regidors li han sol·licitat conéixer quin és el full de ruta per al departament de salut i li han exigit enfortir-lo per a assegurar una major agilitat en els procediments i “una més i millor qualitat assistencial”. En este sentit, volen conéixer la inversió prevista en un departament que oferix assistència sanitària a prop de 214.000 persones, residents en 14 municipis de l’Horta i la Foia de Bunyol.

Reacció dels alcaldes

La portaveu de la plataforma, l’alcaldessa de Quart de Poblet, Cristina Mora, ha assegurat que “ningú espere que ara ens relaxem”, alhora que ha recordat que l’entitat és part responsable en la consecució de la reversió. “Hem aconseguit que el Consell no paralitzara el procés gràcies al suport de tota la ciutadania”. Per això, assegura que seguiran “vigilants per a garantir una assistència eficient i de qualitat”.

Per la seua banda, l’alcalde de Manises, Javier Mansilla, ha afirmat que es tracta “d’un dia important” per a tots els veïns, perquè l’Hospital de Manises “hauria d’haver sigut sempre de gestió pública”. Després de 15 anys de reivindicació, espera que el servici prestat “siga ara millor” i que “es prime la salut” dels pacients perquè la “sanitat deixe de ser un negoci”.

Un dels primers polítics a pronunciar-s’hi ha sigut l’alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, que en les xarxes socials ha celebrat una mesura “que repercutirà en una millor assistència, en més qualitat dels nostres servicis de salut i garantirà per a Mislata un millor futur”. En la seua publicació, ha volgut donar les “gràcies a totes i cadascuna d’eixes persones que han ajudat a canviar la història de la nostra ciutat”.

