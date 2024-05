Irlanda elevarà de 18 a 21 anys l’edat legal per a comprar tabac

El Govern irlandés va anunciar este dilluns que elevarà dels 18 als 21 anys l’edat legal per a comprar tabac i altres productes relacionats en este país.

El ministre de Sanitat, Stephen Donnelly, va confirmar que presentarà esta setmana el projecte de llei que, una vegada siga aprovat, entrarà en vigor al març del pròxim any.

“Realment, la mesura està pensada per als que tenen 15, 16, 17 anys, els que amb 18 ja poden amb relativa facilitat comprar cigarrets. Però si s’eleva a 21 anys, ho tindran un poc més difícil”, va sostindre el titular del ram.

El Ministeri de Sanitat ha pres esta mesura després d’analitzar l’estudi “Tabac 21”, elaborat pel Reial Col·legi de Metges d’Irlanda i que destaca que l’experimentació amb estos productes és més elevada entre els adolescents d’edats compreses entre els 15 i 17 anys.

Segons este text, l’augment de l’edat legal per a la venda de tabac reduiria el nombre d’adolescents i jóvens que “s’enganxen” a la nicotina, al mateix temps que podria reduir les taxes de tabaquisme entre els adolescents més jóvens en un 25 %.

La Fundació Cardiològica Irlandesa va assegurar hui que l’estratègia “Tabac 21” representa un “pas lògic” en la lluita de les autoritats contra este problema de salut, després que el Govern ja va prohibir l’any passat la venda de productes de cigarrets electrònics als menors de 18 anys amb una nova llei que imposa multes de fins a 4.000 euros i pena de presó de fins a sis mesos.

L’executiu de Dublín, de coalició entre democratacristians, centristes i verds, també preveu ara una nova legislació per a prohibir de la venda de tabac i productes de cigarrets electrònics en màquines expenedores.

La República d’Irlanda ja es va situar a l’avantguarda per a atallar esta addicció quan es va convertir en 2004 en el primer país del món que va prohibir el tabac en tots els llocs públics, com a pas inicial cap a l’objectiu d’assolir una societat lliure de fum per a 2025.

