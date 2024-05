La fruita fa disparar l’encariment de la cistella de la compra valenciana

La cistella de la compra continua sense donar treva a la butxaca dels valencians després de mantindre a l’abril la tendència a l’alça en els preus. Així ho ha reflectit este matí l’últim índex de preus de consum (IPC) oferit per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el qual assenyala que, en relació amb el mateix mes de l’any passat, el cost dels aliments s’ha incrementat fins a un 4,4 %. És una pujada de quatre dècimes en relació al percentatge que s’anotava al març, encara que continua sent inferior a l’impacte cap amunt que està tenint a escala nacional un encariment alimentari que se situa en el 4,8 %.

D’entre tots els aliments, crida especialment l’atenció la situació de dos productes. El primer, habitual en estos balanços, és el de l’oli. L’“or líquid” continua sent l’aliment que més maldecaps desperta en la compra dels valencians. No és per a menys. Respecte a abril de 2023, el seu cost s’ha incrementat un 47,4 %, un encariment prohibitiu per a moltes famílies valencianes. Encara així, és ressenyable que la pujada continue sent lleugerament inferior a la dada mitjana d’Espanya (49,1 %).

La pujada de la fruita

Després de l’oli, en este registre corresponent al mes d’abril, crida l’atenció la pujada que ha experimentat un altre aliment vital en qualsevol hàbit saludable: la fruita fresca. En una temporada marcada per la sequera, el volum inferior de producció i un encariment dels costos de producció, la realitat és que afegir estes peces a la cistella s’ha elevat fins a un 21,4 % en relació amb la dada d’abril de 2023.

Compra en una pescateria al Mercat Central de València, en una imatge d’arxiu / JM López

La bona notícia pel que fa a l’evolució de preus alimentaris la donen dos productes també essencials: la llet i els llegums i les hortalisses. En el cas de la primera, la seua evolució en relació amb l’any passat ha patit una baixada de l’1,7 %, mentres que en el balanç de la segona, la caiguda respecte a abril de 2023 ha sigut un poc superior, del 3,5 %.

La inflació general es manté

Més enllà dels aliments, la taxa de variació anual de l’IPC valencià del mes d’abril es va situar en el 3,3 %, la mateixa dada que es va registrar al març i que s’anota a nivell nacional hui dia. D’altra banda, la taxa anual de la inflació subjacent a la Comunitat, que no té en compte l’evolució d’elements volubles com l’energia o els aliments no elaborats, va disminuir quatre dècimes, fins al 2,9 %, la mateixa realitat que va experimentar este balanç a Espanya.

