On està el meu tren?: la imaginativa campanya que recorre la Safor i la Marina

Cinquanta anys després de ser desmantellada i també de reivindicació per a disposar d’una connexió ferroviària entre Gandia i Dénia, el col·lectiu de Joves de Compromís de la Safor i la Marina Alta ha iniciat una imaginativa campanya per a reivindicar esta infraestructura.

“La restauració de la línia de tren entre Dénia i Gandia no només milloraria la cohesió territorial, mantenint unides les ciutats de València i Alacant, sinó que també afavoriria dos de les comarques amb més demanda de mobilitat del País. És imperatiu deixar de dependre del transport privat, que és contaminant, i apostar per un sistema de transport públic de primera qualitat”, ha assenyalat la formació política en un comunicat.

La campanya consistix en una recollida de firmes amb la qual es pretén exigir “una ruta accessible, eficient i d’alta qualitat que connecte les nostres comarques, però també amb les ciutats d’Alacant i de València, de manera ràpida, rendible i efectiva”.

Una de les imatges de la campanya de Joves de Compromís / Levante-EMV

Joves de Compromís assenyalen que tots els interessats a aportar el seu granet d’arena podran fer-ho a través de la petició de Change.org. “No volem més promeses incomplides pel govern de torn. No volem més estudis que finalment acaben en un calaix i sense que es duga a terme cap acció. Volem el tren de la costa i el volem ja”, explica el seu secretari, Alberto Robles.

Així ho reclama també Damià Todolí, secretari de Joves de la Safor-Valldigna: “El tren de la costa no és cap capritx, és una aposta més per a vertebrar el País Valencià i disposar d’una connexió amb Catalunya i, així, amb la resta d’Europa. A més, ja és una necessitat per a moltes persones, especialment joves, que, per treball o estudis, han de fluctuar cada dia entre les dos comarques o necessitem esta línia per a arribar a altres llocs, i un tram no n’és la solució”.

Una connexió entre Dénia i Gandia amb un mitjà de transport públic i de qualitat no només millorarà la connexió entre els municipis de les dos comarques, sinó que també potenciarà l’economia local mitjançant l’increment de la mobilitat i facilitarà l’accés a oportunitats de treball per als residents. Com assenyalen tots els estudis i reconeixen totes les administracions, milers de persones es beneficiarien d’este servici.

“Exigim al Govern de la Generalitat i al Govern central que implementen una connexió eficient entre Dénia i Gandia com a part essencial per a vertebrar el nostre territori i millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes que vivim ací”, conclou Joves de Compromís.

