Carlos Mazón: “A la C. Valenciana som exemple que cada gota d’aigua és una gota d’or”

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha assegurat en el I Fòrum de l’Aigua de la Comunitat Valenciana que el nostre territori és exemple d’aprofitar “com a gota d’or cada gota d’aigua que hi ha”. En la seua compareixença davant dels mitjans de comunicació, el màxim responsable del Consell considera que la C. Valenciana està fent bé els deures en el debat sobre l’aigua: “Ací hem demostrat que el problema del transvasament no ha de ser precisament un problema, amb exemples tan extraordinaris com el Xúquer-Vinalopó. No ha sigut fàcil i ho hem fet. En esta Comunitat som exemple de reutilització, ús responsable de l’aigua, de depuració i aprofitar com a gota d’or cada gota d’aigua que hi ha. L’aigua és de tots, però predicant amb l’exemple. Altres ho treballen des de la controvèrsia i la falta de rigor. I no és el camí per a resoldre el problema mediambiental, de sostenibilitat i més important que té Espanya, al costat del de la demografia”.

També s’ha referit a la trobada que manté hui amb Emiliano García Page, president de Castella-la Manxa. Mazón assegura que li transmetrà que el diàleg “és sempre positiu”. “He traslladat això no només a Castella-la Manxa, sinó a totes les comunitats, perquè el Govern d’Espanya hauria de ser el gran àrbitre del problema de l’aigua. El problema és que fa molts anys que estem amb un VAR, usant termes futbolístics, que és el Govern, xiulant fora de joc als quals estem en la posició correcta, i eixe àrbitre ha de començar a ser neutral”.

Mazón ha donat les gràcies a Levante-EMV i Facsa perquè en el I Fòrum d’Aigua “proposen que parlem d’aigua amb rigor, serietat, raons i estudis”. “I m’alegre que es faça a la Comunitat Valenciana, on hem sigut pioners a dialogar, ací estem acostumats a resoldre els problemes de l’aigua dialogant, com fan des de centenars d’anys alguns dels tribunals dels quals disposem”.

