Compromís reclama AVE directe a Màlaga o Sevilla sense passar per Madrid

Compromís ha reclamat en el Congrés dels Diputats trajectes directes en alta velocitat des de les principals ciutats valenciana a altres capitals d’Espanya sense necessitat de passar per Madrid. Ho ha fet després de l’anunci de Renfe de la posada en servici de trens diaris entre Màlaga, Alacant i Múrcia passant per la capital d’Espanya. “Defendre que un Alacant-Màlaga que passa per Madrid és un tren directe és un insult i una irresponsabilitat ambiental i econòmica”, ha assenyalat el diputat de Compromís en el Congrés Alberto Ibáñez.

En este sentit, el diputat de la formació valencianista ha registrat en la cambra baixa una iniciativa en la qual sol·licita nous trajectes directes entre València-Màlaga, Alacant-Sevilla i Alacant-Màlaga, a més de reforçar la connexió Alacant-València-Barcelona amb més freqüències, i que es permeta arribar tant a València com a Barcelona abans de les nou del matí, així com la creació d’un altre servici València-Castelló-Lleida-Saragossa.

55.000 milions d’inversió

“Com que tots hem invertit més de 55.000 milions en alta velocitat pensem que s’ha d’obligar les empreses a garantir la igualtat d’oportunitats. És una qüestió de voluntat política i pensem que és fonamental per a vertebrar i donar igualtat d’oportunitats al conjunt dels territoris”, conclou el diputat.

