El PSPV denuncia Mazón davant de la Junta Electoral per la utilització de mitjans institucionals per a fer propaganda

El PSPV ha anunciat este dimecres que presentarà una denúncia contra Mazón davant de la Junta Electoral per la utilització dels mitjans institucional per a fer propaganda política. Així ho ha anunciat hui el síndic del PSPV en les Corts, José Muñoz, que ha explicat que “els socialistes hem portat a la Junta Electoral la presentació del Pla Simplifica perquè considerem que vulnera el dret a la informació i fa una utilització partidista dels mitjans institucionals”.

Europa Press

Vulneració de la igualtat

En este sentit, el portaveu socialista ha assenyalat que “estem davant d’una vulneració total dels principis d’igualtat que haurien d’existir en els espais públics” i ha acusat Mazón de “voler controlar els mitjans institucionals i els mitjans de comunicació públics”. A més, Muñoz ha alertat que “estes pràctiques no són exclusives del senyor Mazón, sinó que és una qüestió que afecta tot el Partit Popular, com hem vist a l’Ajuntament de València” i ha subratllat que “la utilització dels mitjans institucionals per a qüestions partidistes és una pràctica habitual entre els dirigents del PP”.

Suscríbete para seguir leyendo