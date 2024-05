Estes són les obres de dos col·legis que ja estan acabades

L’Ajuntament de València ha conclòs les actuacions de manteniment i millora dels centres escolars d’Educació Infantil i Primera, CEIP, Bartolomé Cossío i Montolivet. La regidora de Recursos Humans i Tècnics, Julia Climent, ha visitat el resultat de les actuacions, que han suposat una inversió conjunta de 61.600 euros, i ha subratllat “el compromís del govern municipal de continuar invertint en les instal·lacions dels col·legis públics de la ciutat”.

Concretament, les actuacions han consistit en pintura integral de les façanes dels diferents edificis que conformen el CEIP Bartolomé Cossío (situat en la plaça de Reig Genovés, en el barri d’Orriols), que han suposat una inversió municipal de 20.300 euros. I, en segon lloc, la reparació i reforç del mur perimetral del CEIP Montolivet (situat en la plaça del Parc de Montolivet), amb una inversió 41.300 euros.

La regidora Julia Climent ha visitat els dos centres per a comprovar el resultat de les intervencions fetes i ha explicat que amb estes actuacions, “l’Ajuntament de València demostra que està compromés amb el manteniment i la millora dels col·legis públics de la ciutat, dins de les competències que corresponen al municipi”. Climent ha destacat les característiques les obres efectuades, i ha explicat que la pintura exterior del CEIP Bartolomé Cossío “contribuïx a millorar la imatge del col·legi, tal com havia sol·licitat la direcció del centre”. Per part seua, ha afegit, “la reparació integral del mur perimetral del CEIP Montolivet soluciona, d’una vegada per sempre, un problema que patia este col·legi des de fa temps, a causa de les fissures i clivelles localitzades en el mur del recinte escolar”.

Les actuacions en l’IES Montolivet ja estan a punt. / R.L.V. / Ajuntament de València

El mur, desplomat cap al carrer

Respecte a les obres de reparació del mur que delimita perimetralment la parcel·la del CEIP Montolivet, el personal tècnic municipal ha recordat que es tracta d’un mur de maçoneria d’altura considerable (entre 1,50 i 2 metres, mesurats des del carrer), amb una tanca metàl·lica en la part superior. Com que el nivell del col·legi està elevat sobre el de les voreres del carrer, el clos, a més d’exercir una funció de tancament, treballa també com a mur de contenció. Tal com han explicat els tècnics municipals, el mur presentava fissures, clivelles i un evident enfonsament cap al carrer, atribuït al creixement dels arbres de gran port que hi ha en el perímetre del pati i a l’altura del mateix mur.

Ja s’havien realitzat intervencions de manteniment i s’havia refet part del mur, però com que l’enfonsament continuava de manera progressiva, es va optar per una intervenció de reforç del mur de manera que puga suportar millor les forces que provenen del terreny. L’actuació ha consistit en l’alçament del clos que hi ha en la zona afectada, per a poder intervindre sobre este i, a continuació, s’ha procedit a la demolició manual, amb summa cura, de la part superior de la maçoneria del mur, amb la finalitat de conservar en bon estat les pedres existents en la part inferior i reforçar l’interior.

S’han trepat unes esperes verticals (armadures transversals), cada 60 centímetres, que sobreïxen del mur i tenen com a objectiu treballar conjuntament amb un nou cércol (biga de formigó en la coronació del mur), de 20 centímetres d’alt. Este element que corona el mur funciona com a pont d’unió entre les esperes verticals i el mateix mur de maçoneria. Finalment, sobre este cércol s’ha tornat a col·locar un nou clos de 2 metres d’alt, de color verd.

