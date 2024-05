La Universitat de València suspén les classes en Filosofia després del tancament propalestí

El Rectorat de la Universitat de València (UV), d’acord amb el Deganat de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació, ha suspés les activitats d’este dijous al matí després que un grup de persones de l’acampada propalestina haja bloquejat l’accés a eixe edifici.

Davant de l’acusació dels acampats que la UV “col·labora amb un estat sionista i d’apartheid” i l’anunci que continuaran fins que finalitzen eixes actuacions, la institució universitària ha assegurat que no té acords de col·laboració amb universitats d’Israel, ni tampoc amb el govern israelià.

Així ho ha assenyalat la institució universitària després que esta matinada el grup de persones que pernoctava a l’interior de l’edifici de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació haja tirat el personal de seguretat de la Universitat i haja bloquejat amb mobiliari del vestíbul del centre l’accés a la facultat.

Davant de la justificació dels integrants de l’acampada per Palestina d’esta acció per “la sistemàtica posició d’ignorància, silenci, incomunicació i inacció” de l’equip de govern de la UV, este assenyala que este dimecres membres de l’acampada es van reunir amb un grup de vicerectors de la UV en la seu del Rectorat, i es van emplaçar a una nova reunió la setmana vinent.

A més, la UV assegura que, des de l’inici de l’acampada, el Consell de Direcció de la UV ha estat en contacte amb un dels primers portaveus de l’acampada, professor de la Universitat, que actualment ha abandonat esta acampada.

La Universitat ha explicat que membres del Consell de Direcció de la Universitat i del Deganat de la Facultat es troben en estos moments en l’exterior de l’edifici, i que manté controls d’accés a l’edifici del rectorat, després que dimarts passat membres d’este grup acampat intentaren ocupar-lo també.

Finalment, la UV destaca que el seu claustre es va posicionar clarament, el 22 de febrer, demanant l’alto el foc a Gaza, la fi de la vulneració dels drets humans i la solució permanent al conflicte Israel-Palestina.

L’autodenominada Acampada Palestina UV ha assegurat este dijous que mantindrà esta mesura de pressió “fins que l’equip del Rectorat decidisca començar a actuar immediatament” davant de les seues reivindicacions, entre les quals està entrevistar-se amb la rectora, Mavi Mestre, i el cessament l’assetjament que, segons denuncien, patixen per part de la seguretat privada de la institució acadèmica.

“Esta ferramenta de pressió sorgix com a reacció de la col·laboració activa que exercix esta universitat amb empreses, institucions i entitats que participen directament amb l’estat de genocidi i apartheid d’Israel”, assenyalen des de l’acampada.

Davant de les propostes rebudes des del Rectorat per a no dur a terme treballs de recerca que s’utilitzen amb finalitats “aparentment” armamentístiques, critiquen que “esta recomanació no té gens de transcendència real ni pragmàtica”.

“Davant de la sistemàtica posició d’ignorància, silenci, incomunicació, inacció i neteja d’imatge que ha usat Mavi Mestre i el seu equip de rectorat, ens hem vist obligar a augmentar en nivell de pressió”, afigen per a anunciar el tancament, que prolongaran “fins que l’equip de rectorat decidisca començar a actuar immediatament”.

Així mateix, advertixen: “No necessitem més institucionalització, ni negociacions que s’allarguen mesos, ni burocràcia. Necessitem canvis, canvis de veritat, fàctics, empírics i que deixen de posar en evidència com la Universitat de València col·labora activament en la perpetuació del genocidi més gran que s’està vivint actualment”.

