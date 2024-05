Feijóo obrirà la campanya de les europees a Alacant i la tancarà a València

El PP ha situat la Comunitat Valenciana com a territori prioritari de cara a les eleccions europees i ho demostra la presència doble que Alberto Núñez Feijóo, líder dels populars, tindrà per terres valencianes. El dirigent gallec no només hi estarà en dos ocasions durant la campanya electoral, sinó que ho farà en dates destacades: en l’arrancada del període per a demanar el vot i també en l’última jornada legal abans que s’òbriguen les urnes el diumenge 9 de juny.

Segons ha pogut saber este periòdic, Feijóo visitarà la Comunitat Valenciana amb dos actes, un a Alacant i un altre a València. El d’Alacant serà, segons han expressat fonts dels populars valencians, per a donar el tret d’eixida a la campanya electoral, en el primer acte oficial per a sol·licitar el vot, mentres que a València serà quasi dos setmanes després, per a tancar la campanya el divendres 7 de juny, a unes hores de la votació del diumenge.

L’elecció d’Alacant per a començar la campanya no és casual; és un dels llocs marcats en roig i on els populars esperen tindre un suport destacat. La província alacantina s’ha convertit en un dels bastions del PPCV. A això s’afig la candidatura de la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, per part del PSOE, i les crítiques per la retallada del transvasament Tajo-Segura, un assumpte delicat amb el qual els populars esperen mobilitzar els seus.

A València, on un dels noms destacats de la llista europea i coordinador de la campanya, Esteban González Pons, jugarà a casa, el PPCV vol exhibir la seua força després de les eleccions del 28 de maig, en què van aconseguir l’alcaldia de la capital del Túria i la Generalitat amb una presència destacada de Feijóo, amb diverses aparicions al costat del llavors candidat i hui màxim responsable del Consell, Carlos Mazón.

Batalla clau

El triomf en les eleccions de fa un any, i també en les generals de juliol (que no van permetre a Feijóo governar) els serviran de bandera per a activar el seu electorat de cara a una cita que, si bé no alça passions entre els votants, els populars a nivell nacional volen que servisca de mostra de desgast per al govern de coalició entre PSOE i Sumar, mentres que per a Mazón serà una primera prova, un any després, de l’arrelament del seu projecte.

En estes eleccions europees, la Comunitat Valenciana tornarà a tindre un paper destacat, com demostra la doble presència de Feijóo en dies simbòlics, o la del president del Govern, Pedro Sánchez, que també obrirà la campanya en terres valencianes, en concret, a València. La Comunitat Valenciana serà així un espai de batalla simbòlic en el qual els populars podran posar d’exemple les seues mesures de govern en la Generalitat, mentres que els socialistes assenyalaran com a paradigma de l’aliança de PP i Vox amb la llei de concòrdia com un dels temes estrela.

