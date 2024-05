L’operació “camp buit” guanya pes

La derrota del València CF contra la Reial Societat, anit, per 1-0 ha reactivat la campanya de deixar l’estadi de Mestalla buit per al partit d’este diumenge contra el Girona. La iniciativa de Llibertat VCF que l’afició no ocupe els seus seients en l’últim partit de la temporada a casa ha sigut secundada per molts sectors del valencianisme, inclosa l’Agrupació de Penyes del València.

Es tracta d’una protesta que tinga ressò en totes les televisions i mitjans de comunicació contra el propietari del club, Peter Lim, i la seua gestió de l’entitat per mitjà de l’empresa Meriton, que ha anat debilitant el potencial esportiu del València en els últims anys. Fins al punt que, la temporada passada, l’equip va estar a punt de descendir a Segona Divisió. Enguany, amb una bona gestió dels xavals del planter per part de l’entrenador, Rubén Baraja, el València ha estat lluitant per entrar en competició europea, però finalment s’ha quedat en un intent sense èxit.

La derrota d’ahir deixa el València sense opcions de lluitar, si més no, per la sèptima plaça, que dona dret a participar, el curs que ve, en la Conference League. El Betis és el que l’ocupa, i està ja a 8 punts del València. Amb dos jornades per al final de la competició, el València ja es no juga res contra el Girona ni contra el Celta en la jornada següent, que tancarà la Lliga.

Cuadra Fernández, àrbitre

Mentres, l’RFEF va donar a conéixer les designacions arbitrals del CTA per a la penúltima jornada del campionat de Lliga, en la qual el València haurà de rebre la visita del Girona a Mestalla, diumenge que ve, a partir de les 19.00 hores. El col·legiat principal serà el madrileny del col·legi balear Guillermo Cuadra Fernández, que estarà assistit en el VAR per Valentín Pitarro Gómez.

El balanç del València amb el col·legiat balear és de tres victòries, tres empats i cinc derrotes, l’última a l’estadi de Gran Canària en l’última victòria de Las Palmas. Però en el valencianisme la que més mal fa és la patida al Coliseum Alfonso Pérez, en la qual Cuadra Fernández va expulsar dos jugadors del València, Paulista per doble groga, la primera per protestar i la segona per una manotada sobre Latasa, i Javi Guerra amb roja directa.

Suscríbete para seguir leyendo