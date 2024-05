Centenars de persones marxen a València per Palestina al crit de “boicot a Israel”

Centenars de persones van respondre ahir a la convocatòria d’entitats propalestines i de la mateixa comunitat palestina establida a València i van marxar pel centre de la capital valenciana per a denunciar “el genocidi d’Israel contra el poble palestí, la invasió de Gaza i la política d’apartheid que practiquen els israelians contra els palestins”, tal com van explicar els portaveus de les entitats convocants.

La manifestació va partir del carrer Xàtiva cap a les 12.30 hores amb una gran pancarta principal en la qual es podia llegir: “Aturem el genocidi a Palestina” i “Fi al comerç d’armes i les relacions amb Israel”, i va discórrer pel centre de València.

Les entitats que van organitzar i van secundar la protesta pacífica són BDS País Valencià; la Comunitat Palestina de València, el representant de la qual és Ahmad Jubran; la Fundació Comité de Suport al Poble Palestí (CAPP), representada per Nasser Younis Salim, i Veus Per Palestina, el portaveu de la qual és Ahmed Hamdan.

Jorge Ramos Tolosa, membre de BDS País Valencià, va resumir el sentir majoritari dels manifestants: “Exigim tallar la venda d’armes a Israel i tallar les relacions internacionals amb este país perquè no respecta els drets humans i practica una política d’apartheid contra el poble palestí”.

Vídeo: Agència ATLAS | Foto: EP

Per això, la marxa propalestina va reclamar “el boicot a Israel i la fi del genocidi a Gaza”. Durant l’acció de protesta, que va reunir centenars de persones, es van cridar consignes com “Boicot a Israel”, “Estat sionista, estat terrorista”, “Netanyahu criminal”, “No és una guerra, és un genocidi”, “Fora les forces d’ocupació!” i “Les terres robades seran recuperades”. Jorge Ramos va recordar que a València ja s’han desenvolupat 13 grans mobilitzacions i protestes des que Israel va envair els territoris de Gaza i Cisjordània i “que esta és la quinta gran convocatòria d’àmbit estatal i també una convocatòria d’àmbit europeu”. Un dels lemes que es va corejar va ser “Israel assassina, Europa patrocina”, per això els representants de Veus per Palestina i de la Comunitat Palestina de València van exigir que Espanya i la comunitat internacional trenque tota classe de relacions institucionals i econòmiques amb Israel, i que es produïsca “l’alto el foc” immediat en la guerra. El portaveu de BSD País Valencià també va posar en valor que 150 professors universitaris, i desenes d’estudiants d’universitats de tot el món, inclosa la Universitat de València, s’han mobilitzat amb acampades i actes de protesta per a exigir a Espanya que trenque amb Israel i condemne el genocidi. Enmig de tanta bogeria i injustícia a Palestina, el testimoniatge de Nasser Younis Salim, de la Fundació Comité de Suport al Poble Palestí, resulta esquinçador: “Teníem mil xiquets palestins apadrinats als quals els estàvem tractant d’oferir una vida millor, i tots ells, davall les bombes de l’exèrcit israelià”. Són una part dels 7.000 xicotets massacrats pels bombardejos sobre Gaza.

