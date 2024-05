Competència multa Adif pels servicis de Renfe que va mantindre a Atocha en traslladar els AVE de València i Alacant a Chamartín

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha imposat dos sancions per un import total d’11.800 euros a Adif Alta Velocitat (Adif AV) davant d’una denúncia d’Ouigo respecte al canvi de l’eixida dels trens a València, Alacant i Múrcia des d’Atocha a Chamartín, les dos estacions a Madrid. La multa sorgix arran d’una primera denúncia presentada per l’Associació d’Empreses Ferroviàries Privades en relació amb el compliment per part d’Adif de les obligacions de transparència relatives a les restriccions temporals de capacitat, que ocorre per exemple quan hi ha obres.

Esta queixa va motivar la publicació d’una resolució que establia l’obligatorietat d’Adif de comunicar als operadors amb almenys quatre mesos d’antelació qualsevol restricció temporal de capacitat en les vies. Posteriorment, donat el trasllat de l’estació d’eixida dels trens cap al Mediterrani des d’Atocha a Chamartín –per la inferior capacitat de la primera d’atendre l’augment dels trànsits dels nous operadors–, Ouigo va presentar una denúncia perquè Renfe va mantindre uns certs servicis diaris des d’Atocha, i denuncia així un “avantatge competitiu” per a l’operador públic.

Competència va decidir arxivar esta denúncia d’Ouigo, si bé va obrir un procediment sancionador per a analitzar si Adif havia incomplit les noves resolucions publicades respecte a les restriccions temporals de capacitat. Finalment, el 29 de gener de 2024, la CNMC va declarar una primera sanció de 6.300 euros per incomplir l’article quatre d’eixa resolució i altres 5.500 euros pel quint, xifra que es totalitza en 11.800 euros.

Fonts d’Adif consultades per Europa Press han assegurat que la resolució que dona peu a estes multes ha sigut recorreguda i està pendent de resoldre’s. Entre els fets provats que justifiquen la imposició d’esta multa es troba que Adif AV “no va facilitar de manera simultània als tres operadors ferroviaris la informació sobre la data definitiva del trasllat de la capçalera dels servicis de Renfe Viatgers corresponents a la relació Madrid-València”.

La CNMC també defén que Adif AV va reprogramar la capacitat adjudicada a Renfe Viatgers per a prestar servicis en la línia Madrid-València per al període entre l’11 de desembre de 2022 i el 22 de gener de 2023 amb només dos mesos d’antelació respecte de l’inici dels servicis.

