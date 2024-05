Compromís alerta que la consulta sobre el topònim d’Alfarb crea falses expectatives, ja que no té validesa legal

Iniciativa pel Poble-Compromís, grup majoritari en el Govern d’Alfarb, ha anunciat que no participarà en la consulta popular sobre el nom del topònim convocada per a la setmana vinent per l’alcalde, el socialista Raúl Mínguez, per considerar que el procediment “confon la població, crea falses expectatives i no explica clarament quines són les intencions”, a més de considerar el referèndum “un atac i un desprestigi a les nostres institucions i a l’Estatut, sense cap possibilitat de modificació, només amb la finalitat política de fer valdre normatives pseudocientífiques que no són legals ni oficials”. Acusa el PSOE de generar crispació per obrir un procediment “inert, insubstancial i innecessari”.

Compromís va tramitar en el passat mandat la valencianització del topònim, que va canviar la forma Alfarp per l’acabada en “b” Alfarb, sobre la base de l’informe emés per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). El grup valencianista assenyala que la convocatòria d’esta consulta per part de l’únic representant del PSOE, que va aconseguir el suport del PP per a fer la petició i que segons l’acord de govern ha d’entregar l’alcaldia a Compromís en setembre, incomplix el pacte de govern i assenyala que “no té cap validesa legal, no és vinculant i no servirà per a modificar el topònim”, ja que, recorda, per a poder canviar de nou el nom del municipi seria necessari l’informe “preceptiu i vinculant de l’AVL, un informe que ja ha emés amb la legitimitat que li atorga en matèria lingüística l’Estatut d’Autonomia”. “L’Acadèmia no es pot desdir del que ja ha manifestat en funció d’interessos partidistes”, insistix Compromís.

D’altra banda, recorda que Raúl Mínguez ja era regidor en el mandat anterior i en la votació que va aprovar la normalització del topònim es va limitar a abstindre’s en la votació. “Convocar una consulta sense passar pels òrgans de participació locals també és una imposició sense sentit. És una falta de responsabilitat i sentit democràtic pretendre embolicar la ciutadania. No és una qüestió de guanyar o perdre; és un tema de legalitat vigent i responsabilitat política”, assenyala el grup majoritari en el govern d’Alfarb.

Suscríbete para seguir leyendo