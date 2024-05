Compromís llança una web en la qual denunciar apartaments turístics il·legals

Compromís per València ha creat la campanya “Que no te tiren”, que posa a l’abast de la ciutadania la web quenotetiren.com. A través d’esta pàgina qualsevol ciutadà pot denunciar de manera anònima apartaments i obres il·legals a la ciutat de València.

“El descontrol en els preus de l’habitatge està hipotecant la vida de tots els veïns i veïnes: els joves no poden emancipar-se, però això és un problema que afecta totes les persones, moltes d’estes estan veient-se expulsades de la nostra ciutat cap a altres poblacions. A més, també té una derivada amb el tancament dels comerços de proximitat en els barris. No pararem en esta reivindicació fins que el govern municipal decidisca fer alguna cosa i eixir del seu immobilisme”, ha apuntat la portaveu del grup municipal, Papi Robles.

Les denúncies, que es poden presentar d’una manera senzilla, ràpida i intuïtiva a través del formulari habilitat en el web, les tramitarà Compromís davant de l’Ajuntament de València. Papi Robles ha explicat que la seua agrupació proposa “solucions valentes davant de la inacció de l’Ajuntament i la Generalitat” i ha dit que “ha arribat l’hora de passar a l’acció perquè estem arribant a límits inassolibles”.

Papi Robles presenta la campanya per l’habitatge i contra els apartaments turístics “Que no te tiren” / L-EMV

Descontrol dels apartaments turístics

Papi Robles ha recordat que en l’anterior mandat, el govern de Joan Ribó va iniciar la posada en marxa de 850 habitatges públics que s’estan incorporant a poc a poc al parc municipal, ja que en 2015 València tenia el parc d’habitatge públic més baix de totes les grans ciutats d’Espanya. Però ha reconegut que això, hui dia, no és suficient, per la qual cosa reclamen a Catalá una moratòria per a obrir nous apartaments turístics donada la “situació de descontrol actual”.

Segons ha explicat Robles, “un dels principals factors que està contribuint a este abús és el descontrol dels apartaments turístics que, a més de provocar una pujada dels preus, està rebaixant el nombre d’habitatges de lloguer residencial: mentres hi ha 1.300 habitatges de lloguer residencial a València, són més de 2.100 els apartaments de lloguer de curta duració, és a dir, el doble. I estos són els “legals”, però la bambolla d’este problema és difícil de calcular perquè hi ha molts altres apartaments turístics que són “irregulars” i que no apareixen en cap registre”.

Des de Compromís afirmen que “han oferit la mà al govern municipal amb moltes propostes”, i detallen la moratòria de llicències que van deixar acabada en l’anterior mandat; la declaració de València com a ciutat tensada per a poder limitar els preus del lloguer, “a la qual Catalá, desgraciadament, ha renunciat”; el pla per a restringir “de manera dràstica” els apartaments turístics amb un règim sancionador, un registre obligatori i una taxa progressiva per als propietaris i, finalment, amb la modificació del Pla general d’ordenació urbana.

Suscríbete para seguir leyendo