La policia de Bellreguard demana col·laboració per a buscar el conductor d’un cotxe

La Policia Local de Bellreguard i la Guàrdia Civil de Trànsit estan tractant de localitzar el conductor d’un vehicle, que es presumix que és un Volkswagen Golf de color blanc, que este matí ha atropellat un motorista en l’entrada nord de Bellreguard per l’N-332.

Segons ha pogut saber este periòdic, el succés ha tingut lloc aproximadament a les 5.30 de la matinada, quan encara és completament fosc. El vehicle, del qual es tenen imatges una miqueta confuses que impedixen desxifrar la matrícula, ha col·lidit amb la moto que conduïa un veí de Gandia i que ha eixit projectat a conseqüència de l’impacte. La motocicleta va quedar enganxada al vehicle i va ser arrossegada durant 25 metres, quan ja es va poder desprendre i va quedar tirada en la cuneta.

L’home, ferit de consideració, ha hagut de ser traslladat a l’Hospital Francesc de Borja de Gandia, si bé prèviament ha sigut atés in situ per personal sanitari que ha acudit amb una ambulància quan han rebut l’avís.

El conductor del cotxe implicat en l’accident, no obstant això, s’ha fugat i, segons assenyalen testimonis, va seguir ruta cap a Bellreguard, a on va prendre un carrer que conduïx al Camí Vell de Gandia. A partir d’ací es perd el rastre i se’n desconeix el parador.

Per a tractar de localitzar el vehicle i el conductor, s’ha sol·licitat la col·laboració ciutadana, oferint les dades d’un golf blanc que circulava a les 5.30 de la matinada des de la ronda de circumval·lació de l’N-332 al pas per Gandia i, des d’esta via, dirigint-se cap al nucli urbà de Bellreguard.

