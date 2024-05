Un home sensesostre en mata un altre a maçades a la marjal de Gandia durant una renyina

La Policia Nacional ha detingut, esta matinada, un home de nacionalitat letona i 56 anys després de, presumptament, matar-ne un altre, un ucraïnés de 53, durant una renyina per raons que no han transcendit. Tots dos compartien, pel que sembla, una tenda de campanya en la marjal de Gandia, a 100 metres escassos del campus que la Universitat Politècnica de València (UPV) té a la capital de la Safor, i la Policia creu que probablement havien estat consumint alcohol i en algun moment van començar a discutir.

L’homicidi, avançat este matí per Onda Naranja Cope de Gandia, va ser descobert després que el presumpte autor estiguera rondant, amb les mans ensanguinades, pel recinte universitari i els vigilants de seguretat alertaren, a les 0.20 hores d’este dimarts, al telèfon d’Emergències 112, que va enviar al lloc patrulles de la Policia Nacional i de la Local.

La tenda de campanya en la qual vivien víctima i autor en la marjal de Gandia / Sergi Sapena

El Grup d’Homicidis de la Policia Nacional ja s’ha fet càrrec de la tramitació de les diligències i està previst que prenguen declaració al presumpte autor del crim entre hui i demà, abans de passar-lo a la disposició del jutjat de guàrdia de Gandia.

L’autor va demanar ajuda per a la seua víctima

Els fets van succeir passades les dotze de la nit, quan els vigilants van veure arribar al campus un home en estat embriac, desorientat i amb sang en una mà, en un genoll i un tall d’uns 3 centímetres en un costat. Els guardes van telefonar al 112 i van requerir ajuda sanitària, per la qual cosa el Centre d’Informació i Coordinació d’Urgències (CICU) va enviar immediatament una ambulància amb equip mèdic de SAMU i una altra de suport vital bàsic (SVB).

Mentres l’equip mèdic atenia l’home, amb signes evidents d’haver consumit una important quantitat d’alcohol, els va balbucejar que a prop hi havia un amic seu que estava ferit o fins i tot mort.

Per a llavors, ja hi havien arribat la Policia Nacional i la Local. El ferit els va indicar que l’altre ferit era a prop, seguint la carretera d’Oliva i internant-se després per un dels camins que conduïxen a la séquia per l’interior de la selva de canyes de la marjal de Gandia, en la zona de la platja.

Destrucció de centres vitals

En la vorera, els agents es van topar amb les primeres marques de sang, les que havia deixat el presumpte autor en caure’s quan eixia del canyar a la recerca d’ajuda i causar-se una ferida oberta a la mà i al genoll drets. Els agents van seguir la senda i van arribar a un clar, cobert de deixalles i estris acumulats per tots dos, on jeia el cos, encara agonitzant, de la víctima, Alexander, de 53 anys i ucraïnés, a uns deu metres de la tenda de campanya en la qual tots dos pernoctaven.

Restes de sang de la víctima, Alexander, en la marjal de Gandia / Sergi Sapena

En eixe moment, a Alexander encara li quedava un alé de vida, així que l’equip mèdic del SAMU va tractar de reanimar-lo, però sense èxit. Els forts colps al cap, produïts amb una maça que els agents de la Policia Nacional de la comissaria de Gandia van trobar al costat del cos i van requisar, li van causar la destrucció de centres vitals, amb lesions incompatibles amb la vida. Minuts després, el metge va certificar la mort i va ser avisada la comissió judicial per a poder procedir a l’alçament oficial del cadàver i el seu trasllat a l’Institut de Medicina Legal (IML) de València.

Entre rates i fems

Víctima i autor vivien de la recollida d’estris al carrer i de la mendicitat. Pel que sembla, els dos sensesostre compartien la tenda de campanya en una zona coberta de canyes seques, fems, rates i insectes en la qual vivien en condicions infrahumanes des de feia mesos.

