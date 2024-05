Jaume Martínez (PSPV) mantindrà l’alcaldia d’Alfara del Patriarca després que l’oposició no hi haja presentat cap candidat

L’alcalde d’Alfara del Patriarca, Jaume Martínez (PSPV), continuarà al capdavant de l’Ajuntament i podrà aprovar els pressupostos de 2024. Ja han passat els trenta dies des de la celebració de la qüestió de confiança que va perdre el socialista en el ple i que va presentar després de no aconseguir aprovar els pressupostos, tombats per l’oposició (PP i Compromís).

L’alcalde es va emparar en este mecanisme legal per a poder tirar avant els comptes, una ferramenta que va traslladar a un ple extraordinari aspre i en el qual no van faltar retrets de l’oposició al govern socialista en minoria. El PP va assegurar que no confiaven en l’executiu i Compromís va demanar “crear una majoria solvent” i entrar en un equip de govern. Amb tot, tots dos grups hi van votar en contra.

Ara, trenta dies després, l’alcalde continuarà sent Jaume Martínez, per la falta d’aspirants alternatius, i este podrà aprovar els pressupostos automàticament. El termini perquè l’oposició presentara el seu candidat alternatiu (que hauria d’eixir votat amb majoria absoluta en el ple, cosa que es pressuposava improbable) va acabar el dissabte 18 de maig i hui mateix Martínez ha firmat l’anunci d’aprovació inicial dels comptes que eixirà publicat en el Diari Oficial.

Després, hi haurà un termini de 15 dies d’al·legacions i finalment es donarà llum verda definitiva als pressupostos de 2024. L’alcalde ha celebrat este pas avant i ha lamentat que s’haja hagut de passar per este procés.

“Estic content, però esperava un gest en el ple”

“Estic molt content per l’aprovació del pressupost després d’haver utilitzat la ferramenta de la qüestió de confiança, a pesar que, per descomptat, esperava un gest en esta, i, que amb una abstenció de qualsevol dels altres dos grups polítics, haver aprovat i no esperar quasi dos mesos”, expressava ahir Jaume Martínez. Així mateix, concloïa que precisament el pressupost “és la ferramenta necessària per al desenvolupament del poble i la seua aprovació és molt important per a poder prestar uns servicis de qualitat a veïnes i veïns”.

Precedents de qüestions de confiança a l’Horta

A més d’este xicotet poble de l’Horta Nord, la qüestió de confiança és un mecanisme municipal al qual es va sotmetre fa uns anys, també, l’alcaldessa de Moncada, la localitat veïna d’Alfara, Amparo Orts. Va ser en 2017 i en aquell moment, tots els grups municipals menys el PSPV van rebutjar el projecte de pressupost i el mes de juliol encara no tenien comptes aprovats. L’alcaldessa va perdre la confiança del ple, però després de véncer el termini d’un mes que mana la normativa per a estos casos extraordinaris i no presentar-hi candidat alternatiu l’oposició, Orts va poder mantindre l’alcaldia i aprovar els comptes per a quatre mesos que restaven de l’any.

