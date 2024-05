L’amnistia s’aprovarà de manera definitiva el 30 de maig

La llei d’amnistia ja té data per a la seua aprovació definitiva. Serà el dijous de la setmana que ve, 30 de maig, quan la majoria absoluta que va fer president Pedro Sánchez vote a favor de la norma, llevant, així, el veto del Senat. 200 dies després que el PSOE registrara la llei en solitari i després d’una tramitació digna d’estudi, la mesura de gràcia quedarà aprovada i entrarà en vigor en els dies següents, només es publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Així i tot, a l’amnistia li queda després un altre periple per superar, la batalla judicial.

Retards pel mig, travetes de propis i aliens i salts dobles amb tirabuixó han anat allargant la tramitació parlamentària de l’amnistia, el final de la qual s’esperava al març. No obstant això, serà la setmana que ve, a finals de maig, quan la cambra baixa, amb la majoria de PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNB, Podemos i BNG, lleve el veto que va aprovar el PP la setmana passada en el Senat. D’esta manera, la mesura de gràcia estarà en vigor en els primers dies de juny, just abans de les eleccions europees del 9-J.

La votació serà un moment clau en la legislatura, ja que l’amnistia va sorgir del pacte del PSOE amb ERC i Junts per a fer Sánchez president. D’esta manera, els socialistes donaran per complida la principal demanda de les formacions independentistes. A més, com va ocórrer ja la setmana passada, tant en el PSOE com en el Govern reivindiquen encara més l’amnistia després dels resultats electorals que va aconseguir Salvador Illa en les eleccions catalanes.

La seua aprovació en la cambra baixa serà el seu últim tràmit parlamentari, però encara li quedarà camí al davant. Després d’amenaçar amb un xoc institucional entre el Congrés i el Senat que ha quedat en res, el PP insistix que recorrerà contra la norma davant del Tribunal Constitucional. A més, tots els jutges que han d’aplicar la llei podran presentar recursos davant del TC o una qüestió prejudicial davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).

