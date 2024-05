Olocau, un polvorí forestal amb el parc de bombers a 20 quilòmetres

Un conat d’incendi, diumenge, al Pla de Sanxis d’Olocau va tornar a posar el focus en una reivindicació històrica que ha estat prop de fer-se realitat: disposar d’un parc d’emergències i bombers en el municipi, una de les entrades a la Calderona i que, amb cada incendi, s’estremix. No obstant això, el municipi de Camp de Túria haurà d’esperar més per a tindre un servici propi i, mentrestant, ser atés pel parc de bombers que —provisionalment— es troba a Vilamarxant, a 22 quilòmetres de la serra Calderona.

L’Agència Valenciana Seguretat i Resposta a les Emergències va adjudicar este projecte el març de 2023 a l’empresa Diseño de Objetivos y Construcción, SL per un import superior al milió d’euros. Tot semblava disposat a arrancar, però ahir, a preguntes sobre esta qüestió, l’Agència va explicar que l’empresa adjudicatària va renunciar a l’obra per motius econòmics.

Eixa circumstància obliga a començar de nou tot el procés: l’Agència, a través de la Conselleria de Justícia i Interior, haurà de licitar de nou el projecte de parc perquè les empreses s’hi tornen a presentar i puguen alçar-lo. Un procés administratiu que podria demorar-se un any.

L’obra, tal com es va plantejar per l’anterior Govern del Botànic, consistirà en un parc de 70 metres quadrats amb dos plantes i tota classe de servicis per als bombers forestals. Se situarà en un solar cedit per l’Ajuntament a la Generalitat que, per la seua ubicació —pròxima a la carretera que unix esta localitat amb Bétera—, permet un accés fàcil i ràpid al parc natural.

Precisament, el seu alcalde, Antonio Ropero, va informar diumenge que té pendent una conversa amb el president Carlos Mazón, a qui ja ha reclamat la posada en marxa d’esta unitat, al·legant que el temps que passe des que s’activa el foc és “fonamental” per a extingir-lo.

