Ens Uneix deixa sol el PP i situa la Diputació en contra de lleis del Consell

Llengua, identitat, memòria històrica, drets LGTBI i ara també bous. En els últims mesos, els plens ordinaris de la Diputació de València s’estan convertint en cambres de ressò on reverberen totes les batalles culturals que travessen la inflamada política espanyola. I a vegades emergixen les contradiccions entre socis: encara que no siguen de gestió, sinó ideològiques; i encara que s’assumisquen, també, amb normalitat. Va tornar a ocórrer en el Ple de la Diputació de València d’este dimarts, on la coalició de govern PP-Ens Uneix va votar per separat i es van produir diverses derrotes del Partit Popular que lidera el president de la corporació, Vicent Mompó.

D’una banda, l’esquerra va aconseguir tirar avant una moció que demana al Consell la retirada de la llei de llibertat educativa, que elimina el model de plurilingüisme del Botànic. La defensa del valencià és una línia roja per a Ens Uneix, i també és un assumpte sensible per a Mompó, clau en el seu perfil polític, i del qual fa bandera dins d’un partit on no tots hi coincidixen.

I l’esquerra furga en eixes contradiccions. En el ple d’este dimarts, el PSPV ha comptat amb el suport de Compromís, però també de la diputada d’Ens Uneix, Natàlia Enguix, que és, al mateix temps, la vicepresidenta de la corporació. Com ja va ocórrer fa unes setmanes, el partit de la Vall d’Albaida, que governa amb el PP, ha deixat sol el seu company de coalició.

En concret, la moció aprovada insta el Consell de Carlos Mazón a retirar esta proposició de llei, però també a “dur a terme una política educativa que evite arraconar el valencià a les aules i que estiga allunyada del conflicte i de les lluites lingüístiques passades i superades”. “És un atac com mai s’ha vist en democràcia, i ens en penedirem tots, també els que som ací”, van assenyalar des del grup que lidera Carlos Fernández Bielsa.

Vicent Mompó, en qualsevol cas, va prendre la paraula per a anunciar un nou impuls a l’àrea que ell mateix dirigix. D’una banda, canviarà el nom de “Normalització Lingüística” a “Foment i Ús del Valencià”, a més de dotar-la de més fons.

En matèria lingüística, pel ple va passar també la modificació de l’annex de subvencions nominatives de 2024. En este sentit, Compromís va criticar la concessió d’una ajuda de 40.000 euros a la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV), una entitat contrària a l’AVL, per a les seues activitats d’enguany.

Al marge de la qüestió lingüística, Ens Uneix també va votar a favor d’una altra proposició socialista que reclamava la defensa de les mancomunitats comarcals, que el Consell planeja desmuntar amb un canvi legal de la Llei de mancomunitats que va impulsar el Botànic. És un altre assumpte, este de l’organització comarcal del territori enfront de la província centralitzada, on Ens Uneix té més en comú amb els partits d’esquerra que amb el seu soci popular.

Tres vots de qualitat de Mompó

No han sigut les úniques discrepàncies entre els dos socis de govern. Ens Uneix també va votar en contra de sengles mocions en defensa del món taurí que van presentar PP i Vox. Les dois iniciatives insten el Govern a reconéixer el valor cultural del toreig i a restituir el Premi Nacional de Tauromàquia, amb crítiques al ministre de Cultura, Ernest Urtasun. En este cas, Ens Uneix no va decantar la balança a favor de l’oposició, ja que va faltar a la votació el socialista Jordi Mayor. Davant de l’empat, Vicent Mompó va haver d’utilitzar el seu vot de qualitat com a president.

Un altre assumpte divisiu en la política actual i amb el qual l’oposició va tractar de posar en un compromís els socis de govern va ser la memòria democràtica. En este cas, a més, la vicepresidenta primera i diputada d’Ens Uneix, Natàlia Enguix, és la titular de les competències. Es va abstindre en la votació, però de nou el vot de qualitat de Mompó va permetre al PP salvar una votació que posicionava la Diputació en contra d’una altra llei que impulsa Carlos Mazón.

Tensió entre Bielsa i Enguix

El que no van evitar estes coincidències ideològiques entre el PSPV i els seus antics companys d’Ens Uneix va ser la tensió entre Fernández Bielsa i Natàlia Enguix. Tots dos es van creuar algun retret durant el ple, en línia amb el canvi de to que ha assumit el PSPV provincial, després de constatar que la coalició entre el partit de la Vall d’Albaida i el PP s’ha consolidat i que, ara com ara, hi ha poc marge per a eixa moció de censura que canvie el signe de la corporació.

Suscríbete para seguir leyendo