Posada de llarg de l’Aspar Circuit

Més de 400 convidats van assistir, ahir, a la inauguració oficial de l’Aspar Circuit de Guadassuar, entre ells personalitats com el president de la Generalitat, Carlos Mazón; el president de la FIM, Jorge Viegas; el vicepresident segon de la FIA, Manuel Aviñó, i socis com el president de Mercadona, Juan Roig, entre moltes altres personalitats de l’esport i de la societat valenciana.

La terrassa de l’edifici principal de l’Aspar Circuit va acollir l’esdeveniment, en el qual, amb vista al traçat, els assistents van posar veure de prop les motos dels diferents equips de l’Aspar Team, al costat dels pilots de cada una de les categories.

Tot, en una instal·lació que ja ha començat el compte arrere per a acollir el seu primer gran esdeveniment del motor, ja que serà seu dels FIA Motorsport Games que acollirà València del 23 al 27 d’octubre. Així ho va confirmar el mateix Manuel Aviñó. “Millor any per a inaugurar este circuit, impossible, perquè coincidix amb els FIA Motorsport Games que se celebren cada dos anys, amb tots els països, i estem accelerant tot el treball d’homologació perquè es puguen celebrar ací proves de karting i de cross car. Vindrà gent de més de 100 països, amb més de 1.000 atletes a la recerca de les medalles. Seran entre 10 i 12 proves les que se celebren ací de manera simultània”.

El mateix Jorge Martínez Aspar, sorprés també pel regal d’una moto única en el món per part del CEO de CF Moto, es va mostrar emocionat per l’assistència massiva de personalitats a la inauguració d’un circuit que és un somni per a ell. “Gràcies a Carlos Mazón, a la resta d’autoritats i a tots per vindre; a tots els meus socis en este projecte, perquè sense ells hauria sigut impossible esta bogeria. És un projecte per a pilots de qualsevol part del món, per a empreses, presentacions, karting, aficionats, proves de pneumàtics, seguretat viària per a col·legis i gent que vulga vindre a veure el museu”.

A això va afegir Aspar que “com Juan Roig m’ha dit algunes vegades, és important que els empresaris deixem un llegat i és una il·lusió poder fer-ho amb este projecte”. Aspar, a més, va tindre un record cap a algunes de les persones que més el van ajudar en els seus inicis. “M’hauria agradat que veren això Agustín Pérez Calafat, Adrián Campos i Ricardo Tormo, em van ajudar moltíssim”.

