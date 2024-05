“Celebració” de fi de temporada

Rubén Baraja considera que la temporada del València mereixia una celebració perquè l’equip va complir l’objectiu marcat pel club, va rendir molt per damunt de les seues possibilitats i va arribar a l’antepenúltima jornada amb opcions d’Europa. I això és el que va fer l’equip després de l’entrenament a la ciutat esportiva de Paterna. El tècnic i els seus jugadors es van reunir en un restaurant de Bétera per a “celebrar” la temporada “tots junts” i acomiadar els futbolistes que dilluns se’n van amb les seues seleccions i els que no seguiran a partir del pròxim 30 de juny.

“Sabem de la dificultat de la temporada i és l’últim dia en què podem trobar-nos, quasi segurament, tots junts. Hi haurà jugadors que no hi seran la temporada que ve, després hi ha gent que se’n va a les seues seleccions. És acomiadar l’any i gaudir d’estos moments. La unió ha sigut molt important durant tot l’any. L’equip ho ha transmés en el camp. Cal celebrar el que hem viscut enguany”, va expressar el Pipo a la seua entrada.

Baraja li demana “evolució” a la temporada 24/25 (Layhoon Chan va establir la salvació com a objectiu l’estiu passat) i firma repetir arribar al final de curs “com hem arribat en esta”. És a dir, amb opcions d’Europa. “Tant de bo poder repetir esta temporada, demanaria repetir esta quant al que hem vist. Tant de bo puguem evolucionar, competir durant tot l’any i arribar al final com hem arribat en esta, amb opcions d’estar mirant cap amunt”, argumentava el val·lisoletà. El que no va voler confirmar va ser l’acord amb el porter del Rayo Vallecano Stole Dimitrievski. “Hem d’anar a dinar ja!”, feia broma.

Ànims per al capità

José Luis Gayà va capitanejar el dinar d’equip, malgrat la lesió que l’ha privat de disputar l’Eurocopa. La plantilla i els aficionats que esperaven a les portes del restaurant li van donar el seu suport. També el Pipo va tindre paraules d’ànim per al líder del vestuari. “Estem esperant a veure si prenem una bona decisió perquè el seu futur siga millor. Ha de recuperar-se bé i tornar al seu nivell. Està passant un moment complicat, perquè ell apurava les seues opcions d’estar en l’Eurocopa. És una llàstima, perquè està tenint mala sort en les grans cites. Però ell és un professional i de segur que alçarà el cap i seguirà avant. Açò continua”, va dir el Pipo. El capità va agrair els ànims de tots a la seua eixida del restaurant: “Estic millor, agraïsc el suport de la gent, em servix de molt”. També hi va acudir Mouctar Diakhaby.

El vestuari dona molt de valor al que han fet Baraja i l’equip esta temporada amb menys recursos que els seus rivals per Europa. Pepelu destaca la “unió” del grup des del primer a l’últim dia. “Hem fet un grup increïble, hem cregut tots en una idea. Arran de passar el temps, hem anat potenciant-nos cada un i com a equip i això ha fet aconseguir coses que, a principis de temporada, semblaven difícils d’aconseguir. Molta gent externa no confiava en els nostres resultats, però, a través de ser ambiciosos i compactes, hem competit sempre. Hem creat un senyal d’identitat, que és important. Hem sigut un equip molt recognoscible”, va concloure Pepelu.

