Una crema de restes pirotècniques provoca un incendi a Olocau

El Consorci Provincial de Bombers de València s’ha mobilitzat a les 7 del matí per un incendi en les instal·lacions d’una pirotècnia a Olocau, produït en un camp exterior de l’empresa on es duia a terme una crema de restes de material pirotècnic. La crema s’efectuava dins d’una gàbia metàl·lica en un recinte barrat, com a mesura de seguretat. Durant l’operació, s’ha produït un incendi amb explosió, i el foc s’ha propagat cap a una zona de vegetació, camps de cultiu i un barranc.

Intervenció dels bombers a Olocau, en la pirotècnia que ha patit un incendi / L-EMV

A l’incident s’han desplaçat, este matí, tres dotacions de bombers dels parcs de l’Eliana, Moncada i Paterna, juntament amb un sergent i un oficial del Consorci, que han procedit a actuar en l’extinció de l’incendi del barranc i en la resposta a l’incendi del material pirotècnic, seguint les mesures de protecció i distància de seguretat necessàries per als intervinents.

Intervenció de Tedax

En estos moments, l’incendi ja està controlat i només queden alguns punts calents i els bombers treballen a acabar d’extingir-lo. També es troben en la zona la Guàrdia Civil i TEDAX.

L’incident no ha deixat danys personals ni ha afectat altres instal·lacions de l’empresa.

