Els centres comercials planten cara a les compres per internet

Els centres i parcs comercials valencians estan plantant cara a les vendes de portals digitals. Les vendes en esta mena de comerços físics han crescut un 7,9 % en el primer trimestre de l’any respecte al mateix període de l’any passat i ja estan un 20 % per damunt dels nivells prepandèmia. Un estudi de la consultora PwC i Apresco (associació que agrupa les empreses de centres i parcs comercials a Espanya) revela que la taxa d’ocupació d’estes botigues a la Comunitat Valenciana frega el 95 %.

Els responsables de l’anàlisi subratllen que la penetració del comerç electrònic “ha sigut inferior que la que s’esperava i s’observa una desacceleració en el seu creixement”. La quota de mercat de les plataformes digitals a Espanya és cinc punts inferior a la mitjana de la Unió Europea i més de quinze punts per davall de la dels Estats Units i el Regne Unit. “Esta menor quota de mercat s’explica parcialment per les diferències culturals i climàtiques amb altres països, com ocorre en altres estats mediterranis com França, Portugal i Grècia”. En concret, “el canal digital només acapara l’11% de les vendes i s’esperava que en 2023 arribarien al 16 %”.

Centre comercial Bonaire / Levante-EMV

Sobrevaloració

L’informe destaca que la quota de mercat del comerç electrònic va experimentar un fort repunt durant la pandèmia. No obstant això, “les previsions realitzades durant els últims quatre anys han sobrevalorat de manera considerable l’impacte del comerç electrònic en el sector minorista (retail) a Espanya”. Eixa bona evolució es veu reflectida en la taxa d’ocupació mitjana anual dels parcs i centres comercials grans i xicotets de la Comunitat Valenciana, que està en el 94,7 %, segons Apresco.

Centre comercial Aqua, situat al costat de la Ciutat de les Ciències / Levante-EMV

La bona evolució de les botigues físiques a la Comunitat Valenciana està vinculada al creixement de l’ocupació i al turisme. Les vendes es troben “en nivells de rècord” i “la taxa de desocupació reflectix la robustesa i el bon moment del sector, que es manté en nivells molt reduïts”, destaca l’informe de PwC i Apresco. De fet, la Comunitat Valenciana lidera, al costat de Madrid i Andalusia, la promoció de projectes de parcs comercials.

Noves obertures

Enguany està prevista la inauguració de tres parcs comercials a Tavernes de la Valldigna (17.000 metres quadrats i un aparcament per a 250 vehicles), Elx (11.169 metres) i Crevillent (7.151). A més, l’any que ve obrirà un quart parc comercial a la Nucia (10.000 metres quadrats).

L’informe insistix que en el sector s’estan duent a terme un gran volum d’inversions en la reforma i renovació dels actius, molt focalitzades en la millora de la sostenibilitat, que afecten de manera molt positiva en el seu valor. El mercat d’inversió també s’ha llançat a la compra d’actius, espentat pel cada vegada major interés de la banca a finançar operacions d’este tipus. Un d’estos moviments l’acaben d’escometre els fons d’inversió immobiliària: Lighthouse Properties p.l.c. i Resilient REIT Limited, que han formalitzat ja la compra del complex comercial castellonenc La Salera al seu propietari, la firma alemanya DWS, per un import de 171 milions d’euros.

Fortalesa

Els responsables de l’informe insistixen que “les dades i les anàlisis realitzades mostren la gran fortalesa i resiliència demostrada pel sector durant els últims anys, fins i tot en els moments de més incertesa. La situació actual i l’evolució esperada de l’entorn econòmic, financer i sectorial situen els centres i parcs comercials com un dels actius immobiliaris amb més capacitat de creixement i més atractius per al mercat inversor”.

