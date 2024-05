Moncada habilitarà un espai a l’aire lliure per a la celebració de concerts i actes

L’Ajuntament de Moncada va aprovar, en l’últim ple municipal, a proposta de la Regidoria d’Urbanisme, una inversió de prop de 80.000 euros per a l’habilitació d’un espai allunyat del centre de la ciutat on poder celebrar concerts i esdeveniments festius, a fi de reduir l’impacte sonor i els problemes de vandalisme.

Els últims mesos han sorgit associacions de veïns que reclamaven una descentralització dels actes a Moncada per a garantir un ambient “de descans i civisme” durant tot l’any, especialment durant els períodes de més activitat cultural i festiva.

“Després de reunir-nos amb entitats veïnals, apostem per la descentralització d’actes festius i concerts per a compaginar l’oci amb el descans del veïnat”, assenyala Álvaro Gonzalvo, vicealcalde de Moncada.

Una de les orquestres celebrades en Falles a Moncada / A. M.

Segons ha destacat Pep Esplà, regidor d’Urbanisme, “esta iniciativa era una prioritat que es va començar a treballar a l’inici de la legislatura amb l’oficina tècnica de l’Ajuntament per a habilitar un espai com el que veurà la llum en els pròxims mesos”. A més, celebra “el bon acolliment que ha tingut per part del veïnat i d’algunes associacions que durant temps demanaven apostar per un espai d’estes característiques”. “Amb l’habilitació d’esta parcel·la situada al costat del pavelló, aconseguim un nou espai on poder celebrar esdeveniments de tota mena com ara concerts o discomòbils”, afig.

Al costat del pavelló

La parcel·la està situada al costat del centre esportiu de Moncada i té una superfície de més de 5.000 metres quadrats. A través de la inversió que s’ha aprovat es duran a terme treballs d’habilitació, tancament del recinte i tots els mecanismes de seguretat necessaris per a esta mena d’actes.

