Munten un ‘hotel boutique’ enfront d’un conegut centre social de Benimaclet

“Quan els turistes baixen de l’hotel boutique i entren en el Terra al·lucinaran”. La cadena ByPillow obrirà al setembre un hotel de luxe en el número 12 del carrer del Baró de San Petrillo, i a Benimaclet hi ha qui ho assumix des de la broma. Perquè just enfront del primer allotjament a València d’esta companyia barcelonina manté la seua activitat un centre social autogestionat mitjançant un servici de bar “amb l’objectiu de construir una xarxa real de contrapoder i unitat popular a Benimaclet i els Països Catalans”, en la seua pròpia descripció.

Tot el barri coneix el Terra. Menys familiaritzat estarà amb ByPillow Sinfonía, el nou establiment a Baró de San Petrillo. Després d’una reforma integral, la finca centenària —originalment residencial— conserva elements com la façana principal, fusteries, i sòls hidràulics. La firma mateixa explica que el seu hotel disposarà de 34 habitacions dobles, twins, amb balcó i un acollidor pati interior en el vibrant barri de Benimaclet, a pocs passos de llocs icònics i la dinàmica vida cultural i gastronòmica de València”.

L’edifici residencial va ser comprat pel grup Mondelair l’any 2019. Estava habitat per ocupes. Quan estos van abandonar el lloc amb un acord sota el braç, els inversors van retirar les deixalles, van sol·licitar un canvi d’ús a terciari i van presentar un projecte —sota el nom de Casas de Benimaclet, S. L. — amb la distribució següent: en la planta baixa dels dos edificis unificats, portes 10 i 12, se situa la recepció i un total de 13 habitacions dobles amb un pati arbrat entre tots dos blocs. En la primera planta anirien 11 habitacions. I en la segona se situarien cinc apartaments turístics. El grup inversor va revendre l’edifici en 2023.

Recreativos Navarro

Però els últims anys poden no fer-li justícia a l’edifici —doble— de façana marró. En un altre temps, recorden alguns veïns amb arrelament a Benimaclet, va pertànyer a residents estables i, en els seus baixos comercials, donaven vida al veïnat la barberia Juanito o els mítics Recreativos Navarro amb billars, futbolins i taules de tenis de taula. Els negocis van acabar tancant com tanquen molts baixos comercials a la ciutat, omplint el paisatge de persianes metàl·liques a l’espera que algú les torne a apujar.

I eixe algú, últimament, sempre beu de la mateixa font. Ho diu el president de l’associació veïnal Paco Guardeño: “El turisme és positiu sempre que es controle, però morir de felicitat tampoc és bo, i és el que està passant en tots els barris. Et poden muntar l’hotel més luxós del món i parlaran d’avanç, però si els nostres fills, els nostres nets o nosaltres mateixos ens n’hem d’anar d’ací perquè els preus són inassumibles, és difícil que puguem considerar-ho un avanç”, reflexiona Guardeño. “No sols això. El negoci turístic expulsa el xicotet comerç i atrau botigues de souvenirs i gastrobars. On és l’entrepà blanc i negre?”.

Els veïns descriuen d’esta manera una transició en el model: el comerç ja no s’adapta al barri, és el barri el que s’acomoda al negoci turístic a costa de perdre una idiosincràsia. En el Terra confluïxen grups de sensibilitat progressista i militància en els diferents col·lectius socials del barri. I des de setembre, un hotel boutique posarà a prova la seua tolerància a la pompa i el contrast. “Tu pots buscar Benimaclet en Google i que t’isquen roses volant, però nosaltres no volem ser un barri vibrant, el que volem són cases on poder viure”, anticipa Guardeño.

