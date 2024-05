PP i Vox tomben el candidat per a dirigir Antifrau i podran renovar l’Agència sense l’esquerra

Malgrat que era l’únic candidat, Gustavo Segura no serà el pròxim director de l’Agència Antifrau. PP i Vox han votat este dijous en contra de la seua idoneïtat després que compareguera en la Comissió d’Hisenda. Este rebuig condemna el procés de successió de Joan Llinares, que acaba el seu mandat de set anys, a tornar a la casella d’eixida amb un nou període per a proposar aspirants. De moment, davant la jubilació este divendres del fins ara director, serà la presidenta del parlament, Llanos Massó, la que trie qui pren el comandament de manera interina.

El bloqueig era un temor que expressaven els partits de l’oposició i que es va concretar este dijous. PP i Vox havien mantingut el misteri del seu vot fins al final. Volien escoltar l’exposició de Segura, cap d’Investigació i Anàlisi de l’Agència (una cosa així com el número tres de l’actual estructura) i proposat per al càrrec per Acció Cívica contra la Corrupció, Fundació per la Justícia i Observatori Ciutadà contra la Corrupció, i decidir. No obstant això, els mals auguris de PSPV i Compromís es van complir i la proposta de Segura va ser tombada pels socis del Consell.

Que la candidatura de Segura haja decaigut, malgrat ser l’únic aspirant després que s’anul·lara la de l’altre aspirant perquè l’organització proponent no complia els requisits legals, no és del tot una sorpresa. Entrava dins de les possibilitats, principalment, perquè el PP en cap moment s’havia mostrat del tot favorable a la seua candidatura i sense els vots dels populars no hi ha combinació possible per a arribar als tres quints necessaris (60 vots) per a la renovació d’este càrrec.

La renovació, amb la nova llei

Més pròxima era l’altra proposta d’Eduardo Beut, exdelegat de l’Agència Tributària a la Comunitat Valenciana, però tombada després d’un informe jurídic dels lletrats. De fet, quan es va anul·lar la seua candidatura, els populars van incidir que esta dequeia no per les condicions del candidat, al qual va avalar, sinó per l’entitat que el presentava. Vox sí que s’havia compromés en un primer moment a fer costat a Segura per tractar-se de l’únic candidat, però al final s’ha esmenat.

El principal canvi que fa que el procés torne a començar de zero és que este es farà, molt probablement, amb la nova llei sobre l’agència en vigor. Esta, proposta pel PP i que Vox va anunciar que secundarà, es troba en ple tràmit parlamentari i té com a principal novetat que permet elegir el nou director amb majoria absoluta en segona votació, això és, que els vots dels socis del Consell podran ser suficients per a tirar avant el nomenament del nou director. D’ací el temor previ i denúncia posterior de l’esquerra davant el bloqueig a Segura.

Canvi de perfil

Teresa Ramírez (Vox) va assenyalar que el seu partit vol “un canvi” en l’agència i que este no pot arribar per “mantindre el mateix perfil director” que Llinares. I malgrat indicar que no dubta de la seua professionalitat, va acusar que la seua candidatura “ha sigut proposada per les mateixes organitzacions que van avalar l’anterior direcció” i que estes tenen “uns certs tints ideològics molt marcats”. També va confirmar el vot en contra del dictamen d’idoneïtat el PP, encara que el seu diputat, Fernando Pastor, no va explicar el motiu més enllà de dir que el procés s’havia “polititzat” posant “etiquetes” i que això no ho havia fet el PP.

Mentres Pastor anunciava el vot en contra s’escoltava el rum-rum entre els diputats de l’esquerra. “És un error plantejar el projecte com a continuista, no m’agrada eixa qualificació”, va replicar per la seua part Segura després d’escoltar els parlamentaris de PP i Vox. Així, va justificar que el seu “és un perfil tècnic” i va considerar que l’“eficient” és donar “continuïtat al que funciona i canviar allò que no”.

“Al meu juí, vosté era independent, reunia els requisits, l’havien presentat les organitzacions civils, però deixa en evidència que no fa falta tancar l’Agència per a evitar que faça la seua labor. Em sembla absolutament indignant i una llàstima que no vaja a arreplegar els vots necessaris”, Isaura Navarro. “Resulta que la culpa que vosté no vaja a ser director és dels que votem a favor i no dels que voten en contra, no he escoltat ni una sola raó ni motiu per a votar en contra del seu perfil. Que vosté no vaja a tindre un dictamen favorable em reafirma en totes les meues sospites, me’n vaig preocupat”, José Antonio Díaz, del PSPV.

