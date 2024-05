Albares avança una protesta del Govern davant l’última decisió d’Israel

El ministre d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha avançat que el Govern protestarà davant l’israelià per la decisió d’impedir que el Consolat General a Jerusalem atenga els palestins de Cisjordània, al mateix temps que ha negat que en l’executiu espanyol hi haja “antisemites”.

En una entrevista en RAC1, recollida per Europa Press, el ministre ha indicat que el Govern analitzarà l’anunci que ha fet el ministre d’Exteriors israelià, Israel Katz, i “per descomptat si això és una decisió tal com es llig de la literalitat” llavors “protestarem”.

Albares no ha volgut avançar esdeveniments sobre quina forma tindrà eixa protesta del Govern, a l’espera de conéixer detalladament en què es traduïx la mesura anunciada pel ministre d’Exteriors israelià.

“En resposta al reconeixement de l’estat palestí per part d’Espanya i les declaracions antisemites de la vicepresidenta del Govern no només de reconéixer un estat palestí sinó d’‘alliberar Palestina des del riu fins al mar’, he decidit tallar la connexió entre la representació d’Espanya a Israel i els palestins i prohibir al consolat espanyol a Jerusalem donar servici als palestins de Cisjordània”, ha dit el ministre d’Exteriors israelià.

Així mateix, ha subratllat, en referència a Díaz, que “si esta persona ignorant i plena d’odi vol entendre el que busca realment l’islam radical, hauria d’estudiar els 700 anys de domini islàmic en al-Àndalus, hui Espanya”, segons un missatge publicat en el seu compte en la xarxa social X.

Així les coses, Albares ha aprofitat per a reivindicar la “decisió realment històrica” de reconéixer l’estat palestí i ha defés que fins dimarts que ve, quan el Consell de Ministres aprovarà el reconeixement, “tots hem d’unir forces perquè del que es parle siga del reconeixement de l’estat palestí, de la situació dels palestins a Gaza, i de la solidaritat amb els palestins”.

“No hem de permetre que ningú per la seua sobreactuació ens enterbolisca eixa conversa que és la que s’ha de tindre”, ha reivindicat, en aparent referència a la reacció del govern de Benjamin Netanyahu, que ja havia cridat a consultes a la seua ambaixadora a Espanya, Rodica Radien-Gordon, i convocat a l’ambaixadora espanyola a Tel-Aviv, Ana María Salomon. “No deixem que els que volen impossibilitar definitivament la solució de dos estats triomfen”, ha agregat.

El Govern és tolerant, no hi ha antisemites

Quant a la crítica dirigida cap a la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, per part del ministre israelià per haver defés una Palestina “des del riu fins al mar”, Albares ha recalcat que “en el Govern d’Espanya no hi ha antisemites”, sinó que és “un govern tolerant, plural, divers que no accepta cap discurs d’odi, inclòs l’antisemitisme”.

“Els espanyols jueus són una part fonamental de la població espanyola i per descomptat les actituds antisemites no solament no tenen cabuda sinó que des del Govern d’Espanya les combatem”, ha delimitat.

Albares ha defés que la política exterior en el Govern la marca el president, Pedro Sánchez, i ell com a ministre d’Exteriors i els dos han deixat clar en múltiples ocasions que creen en l’existència de l’Estat d’Israel.

Així les coses, no ha volgut entrar a pronunciar-se sobre si Díaz hauria de rectificar les seues paraules. “No he de dir a la vicepresidenta el que ha de fer o deixar de fer”, ha replicat, al mateix temps que ha assenyalat que “cada ciutadà és lliure d’emetre les seues opinions”.

No obstant això, “una cosa són les opinions i una altra cosa són les línies polítiques i eixes ixen del Ministeri d’Afers Exteriors, ha puntualitzat.

